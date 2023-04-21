Автомобільна мобілізація в Україні – у кого не можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

В Україні в період дії воєнного стану та мобілізації призивають до армії не тільки громадян, а й можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Це прописано у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Про це розповідає НСН, з посиланням на 24 Канал.

Під час воєнного стану МВС подає до військкоматів дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій.

Їх можуть передати на потреби ЗСУ й інших військових формувань.

У кого не можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Разом з тим, не можуть вилучити транспортні засоби у:

дипломатичних та консульських установ інших держав;

представництв міжнародних та іноземних організацій;

іноземців та людей, які не мають громадянства;

державних банків;

підприємств, організацій та установ, які мають високу суспільну значущість;

підприємств, організацій та установ, які виконують мобілізаційні завдання.

Необхідну кількість транспорту для виконання мобілізаційних завдань визначає уряд. Після цього державні адміністрації передають ліміти потрібної кількості автомобілів між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Під час процедури автомобільної мобілізації технічний стан та мобілізаційна готовність авто має бути задокументованою, також розраховується його залишкова вартість та проводиться незалежна оцінка транспортного засобу.

Після завершення воєнного стану керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до ТЦК й написати заяву на повернення транспорту.

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