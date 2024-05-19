Вперше відкрито два відділення «Нова пошта» у Великій Британії. Розповідаємо, де вони знаходяться, які умови роботи і ціна послуг.
Інформацію надали у пресслужбі компанії, передають Новини України – НСН.
Відкрито два відділення Nova Post у Лондоні: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг. Про це повідомляє пресслужба компанії. Термін доставки поштою з України — від 5 днів.
Відкрито два відділення «Нова пошта» у Великій Британії: адреси, умови, ціна
Відділення працюють щодня за адресами:
- поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.
- вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.
Вартість доставки становитиме:
- документи до 1 кг — 900 грн;
- посилки до 2 кг — 950 грн, до 10 кг — 1500 грн, до 30 кг — 2500 грн.
Також можна замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.
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