Укрпошта знайшла вихід із ситуації, коли посилки довго не забирають і вони лежать у відділеннях незатребувані довгий час.

Такі посилки продаватимуть на аукціоні

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт “Укрпошти”.

В компанії розповіли, що “Укрпошта” відправляє посилки назад відправнику в разі якщо одержувач не забрав їх протягом двох тижнів. Однак, якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку – вона надходить на спеціально обладнаний склад, де зберігається півроку. Забрати її звідти мають право, як відправник так і одержувач.

Укрпошта продаватиме незатребувані посилки – подробиці

«Якщо посилку не забрали, то вона буде продана на аукціоні. Таким чином, компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень», – повідомили в Укрпошті..

Уточнюється, що йдеться про посилки, за якими не приходять протягом шести місяців і довше.

Зазначається, що початкова ціна за кожну таку посилку становить десять гривень. Посилки об’єднають у палети, що містять до 100 одиниць і продаватимуть як один лот.

«Їх формуватимуть рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими з видаленням адресної інформації», – уточнили в компанії.

Там запевнили, що вміст посилок буде таємницею для покупців, а самі працівники Укрпошти не зможуть узяти участь в аукціоні, щоб потім їх “не звинуватили в корупції”.

Продажі відбуватимуться в рамках аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

Ще новини України: Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради