Морозиво доволі популярний десерт, особливо з настанням тепла Важливо знати, як довго зберігати морозиво, що не зашкодити здоров’ю

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Термін зберігання морозива

Морозиво має термін зберігання Це зумовлено не лише погіршенням смакових властивостей, а й можливістю розмноження патогенних організмів.

Термін зберігання морозива відрізняється залежно від:

складників – консерванти і жир подовжують термін зберігання;

упакування – герметичність впливає на дію повітря;

методу виробництва – відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;

температури зберігання – вища температура скорочує терміни придатності.

упакування – герметичність впливає на дію повітря;

методу виробництва – відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;

температури зберігання – вища температура скорочує терміни придатності.

Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради

Домашнє морозиво найкраще вживати одразу. Для зберігання морозива з магазину необхідно дотримуватися таких рекомендацій та умов зберігання від виробника:

температура в морозилці має становити -18 і нижче, без перепадів;

упакування має бути герметичним;

не рекомендується зберігати морозиво разом з м’ясом, крабовими паличками чи рибою;

в морозилці не повинно бути запаху;

не рекомендується повторно заморожувати морозиво після розморожування.

Чи може морозиво зіпсуватися

Однією з причин псування морозива є перепади температури.В розмороженому виробі можуть розмножуватися бактерії. З цієї причини вживати зіпсоване морозиво не варто.

На те, що морозиво зіпсувалося, вказують такі ознаки:

за структурою морозиво стає схожим на пісок;

поява солоного або кислого смаку;

поява крапельок води на глазурі;

поява великих шматочків льоду;

“роздуте” упакування;

поява білого нальоту.

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