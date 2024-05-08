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Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради

Автор -
Журналіст
Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради

Морозиво доволі популярний десерт, особливо з настанням тепла Важливо знати, як довго зберігати морозиво, що не зашкодити здоров’ю

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Термін зберігання морозива

Морозиво має термін зберігання Це зумовлено не лише погіршенням смакових властивостей, а й можливістю розмноження патогенних організмів.

Термін зберігання морозива відрізняється залежно від:

  • складників – консерванти і жир подовжують термін зберігання;
  • упакування – герметичність впливає на дію повітря;
  • методу виробництва – відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;
  • температури зберігання – вища температура скорочує терміни придатності.
  • упакування – герметичність впливає на дію повітря;
  • методу виробництва – відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;
  • температури зберігання – вища температура скорочує терміни придатності.

Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради

Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради

Домашнє морозиво найкраще вживати одразу. Для зберігання морозива з магазину необхідно дотримуватися таких рекомендацій та умов зберігання від виробника:

  • температура в морозилці має становити -18 і нижче, без перепадів;
  • упакування має бути герметичним;
  • не рекомендується зберігати морозиво разом з м’ясом, крабовими паличками чи рибою;
  • в морозилці не повинно бути запаху;
  • не рекомендується повторно заморожувати морозиво після розморожування.

Чи може морозиво зіпсуватися

Однією з причин псування морозива є перепади температури.В розмороженому виробі можуть розмножуватися бактерії. З цієї причини вживати зіпсоване морозиво не варто.

На те, що морозиво зіпсувалося, вказують такі ознаки:

  • за структурою морозиво стає схожим на пісок;
  • поява солоного або кислого смаку;
  • поява крапельок води на глазурі;
  • поява великих шматочків льоду;
  • “роздуте” упакування;
  • поява білого нальоту.

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