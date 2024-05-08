Морозиво доволі популярний десерт, особливо з настанням тепла Важливо знати, як довго зберігати морозиво, що не зашкодити здоров’ю
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.
Термін зберігання морозива
Морозиво має термін зберігання Це зумовлено не лише погіршенням смакових властивостей, а й можливістю розмноження патогенних організмів.
Термін зберігання морозива відрізняється залежно від:
- складників – консерванти і жир подовжують термін зберігання;
- упакування – герметичність впливає на дію повітря;
- методу виробництва – відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;
- температури зберігання – вища температура скорочує терміни придатності.
- упакування – герметичність впливає на дію повітря;
- методу виробництва – відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;
- температури зберігання – вища температура скорочує терміни придатності.
Як довго можна зберігати морозиво – корисні поради
Домашнє морозиво найкраще вживати одразу. Для зберігання морозива з магазину необхідно дотримуватися таких рекомендацій та умов зберігання від виробника:
- температура в морозилці має становити -18 і нижче, без перепадів;
- упакування має бути герметичним;
- не рекомендується зберігати морозиво разом з м’ясом, крабовими паличками чи рибою;
- в морозилці не повинно бути запаху;
- не рекомендується повторно заморожувати морозиво після розморожування.
Чи може морозиво зіпсуватися
Однією з причин псування морозива є перепади температури.В розмороженому виробі можуть розмножуватися бактерії. З цієї причини вживати зіпсоване морозиво не варто.
На те, що морозиво зіпсувалося, вказують такі ознаки:
- за структурою морозиво стає схожим на пісок;
- поява солоного або кислого смаку;
- поява крапельок води на глазурі;
- поява великих шматочків льоду;
- “роздуте” упакування;
- поява білого нальоту.
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