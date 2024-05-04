Щоб не отруїтися: як довго можна зберігати крашанки

Варто знати, як довго можна зберігати крашанки, щоб не отруїтися. 5 травня українці відзначають Великдень.

Про це пише сайт «РБК-Україна», передає сайт «новини України – НСН».

Крашанки або писанки є одним з головних атрибутів Великодня. Зазвичай, це зварені яйця, які розмальовані різними візерунками. Такі яйця за кімнатної температури рекомендують зберігати недовго. Після приготування, покласти крашанки у холодильник рекомендують через 2 години після приготування.

У випадку, якщо немає холодильника, а крашанки з’їсти не вдалося, то зберігати їх можна впродовж 12 годин.

Як довго можна зберігати крашанки

Зберігати писанки рекомендують за температури від 0 до 20 градусів тепла. При температурі нижче 4 градусів “помирає” горезвісна сальмонела, тому будь-які яйця найкраще зберігати у холодильнику за температури 2-4 градуси за Цельсієм.

Термін зберігання в холодильнику яєць у фабричній упаковці залежить від їхнього різновиду:

дієтичні – до 7 днів,

столові – до 25 днів.

Але є твердження, що у коричневих яєць шкаралупа міцніша. Вони можуть зберігатися довше за яйця з білою шкаралупою.

До того ж термін зберігання яєць залежить від їх стану:

зварене на м’яко – до 2 днів

зварене вкруту, але тріснуте – до 3 днів

зварене вкруту й очищене – до 3 днів

зварене вкруту й ціле – до 10-14 днів

Термін зберігання крашанок(пофарбовані яйця) визначають за специфікою барвника:

яйця, пофарбовані хімічними барвниками, можуть зберігатися у холодильнику до 2-3 діб

яйця, пофарбовані натуральними барвниками, можуть зберігатися у холодильнику до 15 діб



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