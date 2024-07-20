«Літр світла»: як освітити приміщення за допомогою пляшки з водою, придумав бразилець Альфред Мозер

Як освітити приміщення без електрики за допомогою пляшки з водою, придумав у 2002 році бразильський механік Альфред Мозер. Свій винахід він зробив випадково. Спочатку користувався методом сам, потім досвід перейняли сусіди чоловіка, а згодом дешевий і доступний спосіб допоміг зробити життя світлішим близько мільйону людей на планеті.

Ідея винаходу Мозеру спала на думку раптово – під час чергового відключення електрики, які нерідко відбуваються в рідному місті бразильця – Уберабе.

Як освітити приміщення за допомогою пляшки з водою

Для того, щоб освітити свою майстерню, Мозер придумав таку річ: узяв звичайну пластикову пляшку, налив у неї води та додав трохи відбілювача.

Потім він вставив пляшку в невеликий отвір у стелі, зроблений, щоб у приміщення проникало сонячне світло. Внаслідок заломлення сонячних променів виходило достатньо світла, щоб замінити звичайну лампу на 60 Вт. Відбілювач же був необхідний, аби перешкодити потраплянню у воду мікробів, внаслідок чого вона стала б зеленою.

Винахід бразильця швидко набув популярності. Незабаром схожі ‘лампи’ були встановлені у будинках його сусідів та міському супермаркеті. Сам механік змушений постійно давати інтерв’ю журналістам. Так, описуючи переваги свого винаходу BBC, він зазначив, що його пристрій не тільки майже нічого не коштує, але й абсолютно безпечно:

‘Ви не можете отримати від нього удар електричним струмом, і це не коштуватиме вам жодної копійки’, – каже винахідник

Звісно, винахід бразильця працює тільки вдень. Ну або під час повного місяця вночі.

Тим не менш, в даний час ‘лампочка’ стає все більш популярною по всьому світу. Ідеєю підприємливого механіка користуються як мінімум у 16 ​​країнах, у тому числі в Індії, Бангладеш, Танзанії, Аргентині, Перу, Кенії, Індії, Фіджі, на Філіппінах тощо.

“Літр світла”, саме так називають цей метод. Хоча пляшку краще брати все ж таки ємністю у два літри.

А для того, аби світловий колодязь не став причиною протікання даху під час дощу, можна заповнити стик з дахом силіконовим герметиком. Одна така пляшка, якщо вона встановлена правильно, може працювати приблизно 5 років.

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