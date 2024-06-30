Для українців запрацював Telegram-бот який нагадуватиме про вимкнення світла

Фахівці з Івано-Франківська Микола Ковач та Василь Югас, створили бота «Знеструмко», який буде нагадувати про вимкнення світла.

Про бота

«Знеструмко» — це Telegram-бот, який значно полегшує життя під час планових вимкнень електроенергії. Ідея створити такого бота виникла у франківців — продуктового менеджера Миколи Ковача та Full Stack розробника Василя Югаса. Микола розробив UX, а Василь написав технічну частину на мові NodeJS.

«Поштовхом для розробки стало збільшення частоти вимкнення світла», — розповідає Микола. Спочатку айтівці створили бота для себе. Вони хотіли мати простий спосіб відстежувати вимкнення світла і зменшити незручності, пов’язані з цим. Після того як їх друзі схвально оцінили бота, вони вирішили зробити його доступним для всіх.

Як працює «Знеструмко»?

«Знеструмко» дозволяє відстежувати планові вимкнення електроенергії для однієї або кількох черг. Бот надсилає сповіщення в режимі реального часу, що дозволяє користувачам бути в курсі всіх змін. Ці повідомлення надходять навіть раніше, ніж з’являється інформація на офіційних сторінках обленерго. Також користувачі можуть налаштувати нагадування, наприклад, отримувати сповіщення за 15 хвилин до вимкнення.

Головна перевага «Знеструмка», за словами розробників, — простота у використанні. Бот працює у Telegram, де більшість людей і так проводять багато часу. Це робить інформацію завжди доступною і легкою до перегляду.

Запустити «Знеструмка» можна за цим посиланням.

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