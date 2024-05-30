Окупанти продовжують руйнувати енергетичну інфраструктуру України, що прихводить до відключення світла. Як зберегти тепло в квартирі і не отримати при цьому шалені рахунки за комуналку.

Через обстріли в Україні прогнозують тривалі відключенні електроенергії. Як зберегти тепло в приміщенні без опалення і світла розповідають Новини України – НСН з посиланням на ТСН.

Як зігрітися в оселі без опалення в оселі – позбудьтеся джерел холоду

Щоб зігрітися в квартирі без опалення, потрібно усунути всі можливі причини втрати тепла.

Утеплити старі рами

Через щілини в дверях та вікнах витрачається близько 30% всього тепла. Якщо в оселі старі вікна і деврі, їх краще замінити на нові герметичні. Але якщо такої можливості немає, варто спробувати закласти старі рами. Їх можна утеплити поролоном, малярною стрічкою, гумовим ущільнювачем, герметиком.

Герметизуйте двері на балкон

Якщо правильно утеплити двері на балкон, то проблем із холодом не буде навіть із відчиненими дверями.

Закрийте старі приміщення

Всі прохолодні і вологі кімнати, де стоять дерев’яні вікна чи негерметичні двері, краще на зимовий час взагалі не відчиняти. На стик дверей зсередини такого приміщення покладіть поролон або закрийте цю ділянку товстим ворсовим килимом. Над дверима обов’язково повісьте щільні штори. Вони не будуть пропускати холод.

Утепліть стіни піноплексом

Утеплення стін таким способом можна віднести до ремонтних робіт, але він не вимагає великих витрат. Ідеться про внутрішнє чи зовнішнє утеплення стіни плитами піноплексу (пінополістиролу). Хоча це і досить простий варіант утеплення, проте він може допомогти втримати тепло. Важливо: утеплити стіни піноплексом можна лише за достатньої вентиляції. Інакше в приміщенні буде збиратися конденсат.

Як зберегти тепло в квартирі без опалення – 15 способів

Як економно обігріти квартиру без опалення

Можна підібрати альтернативні джерела тепла.

Тепловентилятор

Досить примітивний і невибагливий прилад, який за максимальної сили віддає близько 2000Вт/годину. За підсумком сума на місяць понад 1500 кіловат здається непідйомною, але є нюанс. На максимальні оберти прилад ви будете вмикати рідко, лише в найсуворіші морози. А решту часу він буде працювати на половині своєї потужності близько 4-8 годин.

Однак варто зазначити, що тепловентилятори сильно сушать повітря, тому треба буде подумати про зволоження. Крім цього тепловентилятори можна використовувати не увесь час, а, наприклад, вмикати у ванній кімнаті перед тим, як приймати душ.

Інфрачервоний обігрівач

Цей прилад коштує дорожче, але і електроенергія, яку він споживає, витрачається економніше. Інфрачервоні джерела не розсіюють тепло, а нагрівають повітря в будинку спрямовано. Такий прилад буде надзвичайно корисним, якщо ви працюєте вдома, зібралися прийняти душ чи ванну, в нічний час.

Кондиціонер

Можна обігрівати квартиру і будинок у зимовий період за допомогою кондиціонерів. Прилад, який діє в режимі нагрівання, допоможе створити приємні умови для проживання і стане справжнім помічником в міжсезоння. Обігріти цілий будинок без опалення кондиціонером можна лише в тому разі, якщо температура повітря на вулиці становить 2-5 градусів.

Лампи розжарювання

В холодних приміщеннях краще встановлювати старі лампи розжарювання. 95% енергії вони віддають як тепло, та ще й випромінюють тепле світло. Психологи стверджують, якщо порівняти холодний, нейтральний та теплий спектр, то за останнього людям живеться комфортніше.

Як пережити холод у квартирі

Прилади, які заряджаються від USB чи мережі, можуть стати незамінними в квартирі без опалення.

Зігрійте ноги

Холод ми відчуваємо більшою мірою, коли змерзають наші ноги. Це стається через недостатню циркуляцію крові в нижніх кінцівках. На маркетплейсах можна знати різноманітні тапочки чи шкарпетки з нагрівальними елементами. Хоча в них не дуже зручно ходити, але сидіти і працювати або спати досить комфортно. Можна також нагріти свої шкарпетки у мікрохвильовій печі (вистачить і 30 секунд), а потім лягати спати. Вам буде значно тепліше.

Зігрівальна електроковдра

Вона працює за принципом грілки з вбудованими нагрівальними елементами. Така ковдар має кілька температурних режимів. Вмикати ковдру краще заздалегідь, щоб ліжко було вже теплим, коли ви ляжете спати. Пам’ятайте, електричні кабелі всередині не призначені для того, щоб на них лягати. Також на таку ковдру не можна класти важкі предмети, подушки.

Потужність електроковдри залежить від моделі (від 40 до 100 Ватт), водночас всі вони мають функцію автоматичного вимкнення.

Як зігрітися в квартирі без світла

Якщо в будинку вимкнули електроенергію, зігрітися допоможуть перевірені народні методи.

Гумова або силіконова грілка

Можна зігріти ліжко за допомогою грілок із гарячою водою. Їх можна набрати кілька з різною температурою води. Вкладати їх потрібно в зоні ніг, біля стіни і зверху на ковдру. Якщо грілок в домі не знайшлося, допоможе звичайна пластикова пляшка. Однак пам’ятайте, що в неї не можна наливати окріп. Пляшка деформується і він може вилитися.

Закрийте всі кімнати, якими не користуєтесь

Спробуйте “обжити” лише одну-дві кімнати в будинку, а від кутових та занадто холодних на зиму відмовитися. Якщо ви обігріваєте приміщення навіть за допомогою електрики це допоможе зменшити суму за комунальні послуги. А якщо світла немає, то краще перебратися на кухню. Через постійне використання плитки стіни тут не промерзають.

Більше готуйте

Кухонна плита — чудове джерело тепла. Тому на кухні зазвичай середня температура на 3-7 градусів вища. Якщо ви будете використовувати газову духовку, то взагалі в кімнаті буде дуже тепло. Але це, безумовно, допоможе пережити кризу в найхолодніші і найважчі дні. Пам’ятайте, що подібні методи можна використовувати лише в надзвичайних ситуаціях. За першої появи запаху газу треба вимкнути плитку.

Енергійна зарядка

Можна зробити зарядку, щоб зігрітися, а потім випити теплого чаю. Щоб не змерзнути у моменти відключень централізованого опалення і світла, будь-яка фізична активність стане чудовим рятівником.

Як зігрітися в кімнаті без опалення

Взимку краще носити білизну з вовни, бавовни, інших натуральних тканин. Краще відмовитися від гарної атласної білизни, поки холодно. Мова йде не лише про натільні комплекти, але й про постіль.

Зробити зігрівальну ванну для ніг. Після закінчення процедури обов’язково насухо витріть шкіру і нанесіть на ступні зігрівальний крем, потім надягніть вовняні шкарпетки.

Відчинити двері після прийняття душу. Це допоможе розповсюдити теплу пару будинком. А зсередини вас нагріють гарячі чаї з імбиром, лимоном, медом, корицею.

Ще новини України: Відключення світла – як не допустити електричного перенавантаження у квартирі