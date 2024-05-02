7 способів швидко зняти головний біль: так робила бабуся

Зняти головний біль можна за допомогою ліків. Але ж вони, зазвичай, мають побічні ефекти. Тому варто спробувати скористатися рецептами народної медицини, які допомагали ще нашим бабусям покращити свій стан. І точно не завдадуть шкоди здоров’ю. Крім того, не потребують особливих інгредієнтів – все є під рукою.

Розповідаємо про перевірені і дієві методи.

7 способів швидко зняти головний біль: рецепти народної медицини

Оливкове масло і оцет

Змочити шматок вовняної тканини сумішшю оливкового масла і оцту у рівних пропорціях та прикласти до голови.

Капуста

Прибинтувати до лобу розім’ятий капустяний лист. Соком, що виділився, також змазати зап’ястя і поглиблення за вухами.

Глина і оцет

Грудку глини розмочити у воді, щоб вийшла суміш консистенції мазі. Додати трохи оцту. Накласти глиняну суміш на підошви ніг, обмотати тканиною, а зверху надягти шкарпетки. Потримати мазь протягом години.

Алое

Прикласти до скронь розрізаний вздовж великий лист алое і полежати у темній кімнаті 30 хвилин.

Часник

При головному болю рекомендують змазувати лоб та скроні соком часнику.

Лимон

Свіжу лимонну корку відчистити від білої речовини, прикласти до скроні вологим боком і тримати деякий час. Згодом під лимонною коркою утвориться червона пляма, яка буде трохи пекти і свербіти. Головний біль після цього має зникнути.

Увага! Якщо головний біль довго не проходить, або напади повторюються часто, краще звернутися до лікаря!

Читайте також: Які напої допоможуть збадьоритися – ТОП-7

Наш Телеграм