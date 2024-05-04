Серед продуктів, які обов’язково були на Великодньому столі у наших предків, є звичні для нас. Це, звісно ж, традиційні паска та яйця. Але була й такі страва, які зараз вже практично не зустрінеш. Про пасхальні гастрономічні традиції українців розповіла дослідниця української кухні Олена Брайченко.

Страви які обов’язково були на Великодньому столі у наших предків

Паска

Паска в давнину вважалась обрядовим хлібом і ця назва належала невеликому округлому буханцю. А от паска у сучасному розумінні цього слова, тобто солодка випічка з родзинками, прянощами, глазур’ю, називалась “баба”.

Раніше паску пекли значно простіше, бо це був хліб з орнаментами, які мали символічне значення. Багаті українці пекли паску з пшеничного борошна, а бідні – з житнього.

Солодка випічка була теж популярною, хоча і не тільки великодньою. “Баби” випікали не в кожній хаті. Вони несли символічне значення і зазвичай така красива та багата випічка означала фінансовий добробут сім’ї.

Крашанки, писанки та дряпанки

Яйця – ще один з важливих символів Великодня.

Дряпанки мали скоріш естетичне чи символічне значення. І крашанками, за словами дослідниці, називали не пофарбовані яйця, а звичайні. У старовинних рецептах часто можна зустріти інгредієнт “крашанка”, тобто звичайне куряче яйце.

М’ясні страви

Домашня ковбаса і запечена шинка – теж традиційні страви на святковому столі і для нас, і для наших предків.

А от запечене молочне порося сьогодні зустрінеш рідко – навіть на Великдень.

До початку ж індустріалізації у ХІХ столітті воно було основною ознакою заможньої української родини. За можливості його обов’язково готували на святковий стіл на Великдень. Подавали порося переважно цілим, часто чимось фарширували та гарно оздоблювали. Таке порося було одним з символів великоднього святкування.

Ще одна обов’язкова страва

Олена Брайченко розповіла, що на великодньому столі у наших предків обов’язково стояли бурячки з хроном, які часто мали різні регіональні назви.

Що зникло з сучасного столу українців

Зі столів українців зараз зникло багато страв, які більш калорійні, смажені чи жирні. Натомість додалося багато салатів, у тому числі овочевих. Тобто зараз святковий стіл намагаються зробити більш корисним, зменшуючи кількість жирних та м’ясних страв.

Останнім часом модною стала різноманітна італійська випічка, різноманітне печиво та торти. Хоча торти згадуються на початку XX століття на столах заможних містян.

Зараз свято Великодня стали сприймати як свято друзів та привід для виїзду на природу, тому коли святкування випадає на більш пізні дати, то часто основні частування – це шашлик, вино, яйця та паска.

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