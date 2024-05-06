Після Великодніх свят залишилося багато різних заправлених страв. Як довго можна зберігати салати, щоб не отруїтися

Впродовж якого часу безпечно зберігати салати у холодильнику розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як довго можна зберігати салати, заправлені майонезом чи сметаною

Термін зберігання салату залежить від того, з чого від продуктів, з яких він зроблений і чим заправлений.

Найменший термін зберігання у заправок на основі натурального йогурту чи сметани. При кімнатній температури страви з такими заправками можуть прокиснути вже впродовж 1-2 годин. У холодильнику за температури близько 2-4 градусів за Цельсієм вони можуть зберігатися впродовж кількох годин. Максимальний термін зберігання до 6 годин.

Салати, заправлені майонезним соусом, зберігаються дещо довше.

Страви, заправлені домашнім майонезом (зробленим власноруч), можуть залишатися в холодильнику придатними до вживання впродовж 4-8 годин. Салати, заправлені магазинним майонезом, можна вживати впродовж 6-9 годин. Максимальний термін – до доби.

Як довго можна зберігати салати у холодильнику – корисні поради

Дієтолог Оксана Вольська вважає, що заправлений салат олів’є можна зберігати впродовж 4 годин, а шубу і крабовий салат – впродовж 24 годин.

Скільки зберігаються салати, які заправлені олією

Салати, заправлені олією, (навіть у поєднанні з іншими інгредієнтами), зберігаються довше.

Наприклад салат Цезар можна зберігати впродовж двох діб. Однак оскільки у його складі наявні сухарики та листя салату, краще все ж з’їсти його впродовж першого дня. В іншому випадку він втратить свій смак: сухарики розм’якнуть, а листя салату зів’яне і може навіть почорніти.

Якщо ж до складу страви входять такі інгредієнти, як огірки, цибуля, помідори тощо, а заправлений салат чистою олією, зберігати його у холодильнику можна впродовж 2-3 днів. Хоча смакові якості від цього зовсім не “виграють”, адже кожен із інгредієнтів “пустить сік” і буквально знищить відчуття свіжості.

Порада від експертів – якщо ви плануєте зберігати ту чи іншу страву впродовж тривалого часу, найкраще не змішувати всі її компоненти одразу.

Нарізані й розкладені по різних ємкостях інгредієнти можна зберігати в холодильнику впродовж 3-4 днів. А вже перемішати їх і додати необхідний соус можна безпосередньо перед вживанням.

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