Заповітний скарб: найстаріша паска у світі зберігається 203 роки!

Найстаріша паска у світі зберігається 203 роки! Її, немов справжню сімейну реліквію, передають з покоління у покоління в одній із родин Великобританії. Виріб, спечений у березні 1821 року перед Великоднем, не зіпсувався і навіть зберіг аромат! Розповідаємо, що відомо про цей заповітний скарб і справжнє диво.

Про найстарішу у світі збережену паску ще у 2013 році повідомило британське видання Dailymail. І щороку різні світові ЗМІ переповідають цю неймовірну історію. Адже вона справді дивовижна.

Ця фруктова булочка, що на фото, була випечена в 1821 році, у Страсну п’ятницю в 1821 році. На ній і досі можна розгледіти хрест. А власники кажуть, що вона навіть зберегла свій запах!

Невідомо, чому паску не з’їли тоді, у далекому 1821 на Великдень, але факт залишається фактом. Її, немов зіницю ока, зберігають у родині Ненсі Тітман, пра-пра-прадід якої і випік цей кондитерський виріб. Його звали Вільям Скіннер, і він володів пекарнею у Лондоні в 20-х роках 19-го століття.

На момент публікації статті про диво-паску Dailymail у 2013 році пра-пра-правнучці Вільяма Скіннера було 95 років. Жінка з’явилася на світ у 1918-му.

Що відомо про Ненсі Тітман, якій все належить найстаріша паска у світі

Про Ненсі відомо, що вона виросла в Діпінг Сент-Джеймс (Лінкольншир). В одинадцять років виграла стипендію в Стемфордській середній школі та здобула педагогічну освіту в Пітерборо. У 1938-му пройшла співбесіду в Кембриджі та медичний огляд у Лондоні, а її першою роботою було доглядання немовлят у Фулхемі. На початку війни вона була евакуйована з Лондона разом з дітьми, яких вона продовжувала доглядати, і пам’ятає, як бачила сяйво вогню з Лондона під час Бліцу.

Потім Ненсі повернулася в Сполдінг і продовжила працювати, а в 1943 році переїхала в Хейс.

Після перемоги союзників над фашистами вона пам’ятає, як святкувала закінчення війни в Лондоні та слухала промову Черчилля. Вийшла заміж Ненсі у 1945 році.

Отже, у 2013-му 95-річна Ненсі Тітман розповідала журналістам, що ця паска – реліквія, яка передається у її родині з покоління в покоління.

Ми дістаємо її кожну Страсну п’ятницю – говорила жінка

Ненсі Тітман зберігала паску в коробці. І хоча термін її придатності минув ще два століття тому, на випічці немає слідів цвілі.

Ця диво-паска була виготовлена в той же рік, коли помер Наполеон, Георг IV був коронований, помер поет Джон Кітс, а Джон Констебль написав свою знамениту картину Хей Вейн!

Вона тверда, немов камінь. І смородина розклалась. Але вона все ще пахне і виглядає як гаряча хрестова булочка з хрестом на верхній частині, – з гордістю розповідала Ненсі

Також вона розказала, що булочку, випечену у березні 1821 року, їй подарувала мама. І що сама Ненсі збирається передати її доньці Антеї та 10-річній на той момент онуці Ханні.

Моя мама розповідала, що наші предки працювали в пекарні, і вони вірили, що булочки, випечені в Страсну п’ятницю, не пліснявіють. І ось – маємо доказ, – говорила Ненсі з Діпінг-Сент-Джеймса, Лінкольншир Я думаю, що вона збереглася такою, якою була зроблена у Страсну п’ятницю, тому що випечена у особливий день, – додавала літня жінка

Британці вірили, що паска, спечена у Страсну п’ятницю має незвичайні властивості

Видання Dailymail пише, що звичай їсти особливі маленькі тістечка навесні прийшов від стародавніх греків.

Англійський звичай їсти пряні булочки в Страсну п’ятницю, можливо, закріпився за часів Тюдорів, коли був введений лондонський статут, що забороняє продаж таких булочок, за винятком Страсної п’ятниці, на Різдво і на похованнях.

Англійський фольклор свідчить, що з’їдена під час спільної трапези булочка з хрестом забезпечить дружбу протягом усього наступного року.

У 19 столітті багато людей вірили, що булочки, спечені у Страсну п’ятницю, не запліснявіють і мають особливу цілющу силу.

Вони думали, що булочки можна використовувати як ліки від недугів, таких, зокрема, як розлад травлення.

Деякі люди навіть натирали рани скам’янілими залишками великодньої закуски, вірячи, що це допоможе їм швидше загоїтися, або змішували крихти з водою для приготування ліків.

Також предки британців вірили, що якщо взяти з собою в подорож такі булочки, вони захистять від корабельної аварії.

А ще вважалося, що якщо їх повісити на кухні, вони захищають від пожеж і гарантують, що весь хліб вийде ідеальним.

Від редакції: Можливо, саме з цієї причини предки Ненсі Тітман і не з’їли паску тоді, у 1821 році – бо використовували її у якості оберегу

Це досить незвичайна сімейна реліквія, але я пишаюся нею, і ми все одно дістаємо булочку з коробки кожного Великодня, – говорила Ненсі

Збережена булочка здивувала пекарів, які не можуть повірити, що вона проіснувала так довго.

Булочки зазвичай зберігаються лише кілька днів, перш ніж почнуть пліснявіти.

Конрад Тейлор, власник пекарні Holmelea Bakery, недалеко від Сполдінга, Лінкольншир, з яким поспілкувалися британські журналісти, сказав:

Дивно, що вона проіснувала так довго і надзвичайно незвично. Я чув, що можна покрити булочки лаком, який не пропускає повітря, і тоді виріб не пліснявіє, але я не чув, щоб хлібобулочні вироби збереглися без цього

Від редакції Новини України – НСН: ми не знаємо, чи жива власниця диво-паски Ненсі Тітман досі – через 11 років після публікації тієї статті. Принаймні, повідомлень про її смерть нам знайти не вдалося. Але впевнені, що і досі в родині Ненсі зберігають безцінну сімейну реліквію.

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