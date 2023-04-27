Граничний вік для служби у ЗСУ – на важливий момент при мобілізації вказав адвокат

В українському законодавстві встановлено граничний вік перебування на військовій службі, по досягненні якого громадян не можуть направити на проходження медкомісій та мобілізувати. Такі граничні вікові терміни – різні у мирний та воєнний періоди

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі, інформує НСН.

Юрист зазначив, що це питання є дуже важливим, і воно “пов’язане не лише безпосередньо з проходженням військової служби, а з мобілізацією”.

Так, він звернув увагу на закон України “Про військовий обов’язок та військову службу”, у статті 22 якого вказані дані про встановлений граничний вік перебування на військовій службі

“Звертаю увагу, в чому тут дуже важливий момент при мобілізації: у разі, якщо у вас уже сплив цей граничний вік – вас не можуть залучати на військову службу, якщо ви її не проходите. Про це потрібно одразу заявити у центрах комплектування”, – розповідає Кравець.

В Україні встановлено граничний вік перебування на військовій службі

Він також наголосив, що громадян, які вже переступили цей граничний вік перебування на військовій службі, не мають права примушувати проходити військово-лікарську комісію щодо визнання придатності до військової служби.

Також адвокат звернув увагу на те, що законодавство України передбачає граничний вік перебування на військовій службі з урахуванням наявності або відсутності контракту, а також на час дії особливого періоду.

Перевищення цього віку є підставою для відмови у мобілізації навіть під час воєнного стану, додає він.

“Тобто вас не мають права направляти на проходження військово-лікарської комісії у разі, якщо граничний вік перебування на військовій службі у вас закінчився”, – сказав Кравець.

Ось який встановлений граничний вік перебування на військовій службі:

Для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 45 років.

Для військовослужбовців старшого сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 50 років.

Для військовослужбовців найвищого сержантського старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 55 років.

Для військовослужбовців молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант) – до 45 років.

Як розповів адвокат, якщо ви закінчили військову кафедру та маєте звання офіцер запасу, не проходьте військову службу та перебуваєте на військовому обліку – до 45 років. Після цього віку громадян мають зняти з військового обліку.

Важливо враховувати, що ви можете піти на військову службу, якщо ви офіцер запасу старше 45 років і не уклали контракт лише за власним бажанням.

Що стосується граничного віку в особливий період, то:

для військовослужбовців, які проходять військову службу з числа рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу у складі вищого офіцерського складу – до 65 років.

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