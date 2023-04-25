Воєнний стан в Україні – повний список хвороб, які звільняють від мобілізації

Кожен військовозобов’язаний під час призову на службу повинен пройти медичну комісію. Які хвороби звільняють від мобілізації під час воєнного стану

Згідно з українським законодавством, під час проведення загальної мобілізації на військову службу можуть призвати фізично придатних громадян призовного віку, які пройшли військово-лікарську комісію.

Військові наголошують, що медичний огляд є обов’язковим. Так, звільняють від мобілізації людей із певними хворобами. Якими саме розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Перелік усіх хвороб, за яких звільняють від мобілізації

Список захворювань, з якими навіть під час дії режиму воєнного стану звільняють від мобілізції, вказано в Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” в додатку ” Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”.

Кожен військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями та лікарями інших спеціальностей.

Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну з наступних постанов:

“Придатний до військової служби”;

“Тимчасово непридатний до військової служби (зазначити дату повторного огляду)”;

“Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.

Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.

Які хвороби звільняють від мобілізації

Нижче – перелік хвороб, що звільняють від мобілізації та проходження військової служби (що вказано в додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ):

Інфекційні та паразитарні хвороби

Активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини.

Активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

Тяжкі форми вірусних гепатитів, що важко піддаються лікуванню і значно порушують функції органів та систем.

ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Звільняють від мобілізації осіб, які мають новоутворення

первинні (вторинні) новоутворення за наявності віддалених метастазів та неможливості радикального хірургічного лікування;

злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів);

поліцитемія справжня, мієлодиспластичні синдроми, що швидко і повільно прогресують, зі значними змінами в складі крові та періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій із великими порушеннями функцій.

Хвороби крові та кровотворних органів

Анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні).

Порушення зсідання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани.

Інші захворювання крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, захворювання селезінки).

Деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Якщо такі захворювання сильно прогресують і значно порушують функції людини, обличчя не буде мобілізовано.

Порушення ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин

Усі хвороби щитовидної залози (за винятком новоутворень).

Усі типи цукрового діабету та інші порушення регуляції глюкози.

Порушення інших ендокринних залоз.

Недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші.

Якщо ці хвороби значно порушують функції людини, особа не буде мобілізована і буде визнана непридатною до несення військової служби.

Розлади психіки та поведінки

органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади (всі види деменції, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби);

розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами – розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, каннабіноїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших);

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються;

різко виражені невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при різко виражених, стійких хворобливих проявах;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, що не зумовлюють залежність);

різко виражені розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

різко виражені розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдний, шизоїдний, дисоціальний, емоційно нестабільний, істеричний та інші), розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мови, розлади до навчання, здібностей до навчання розвитком тощо;

глибока та важка розумова відсталість.

Хвороби системи кровообігу

Звільняють від мобілізації людей з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії при ішемічних хворобах серця;

з гіпертонічною хворобою ІІІ стадії;

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфарктом головного мозку або інсультом) із значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби нервової системи

Запальні захворювання центральної нервової системи, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій, їх наслідки (всі форми бактеріального і неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребетний абсцес).

Швидко та повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи (системні атрофії, екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегетосудинної), дитячий церебральний параліч).

Епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів.

Швидко прогресуючі хвороби периферичної нервової системи (ураження черепних нервів, нервових корінців і сплетень, полі-, мононейропатії, всі форми міастенії, міопатії, хвороби нервово-м’язового з’єднання і м’язів), дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, інші люмбаго та ін.

Хвороби очей

Виражені анатомічні зміни чи вади становища повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми у розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроти зору обох очей 0,2 і нижче.

Хвороби вух

Звільняють від мобілізації осіб, які мають:

стійкі значно виражені вестибулярно-гетативні розлади, що супроводжуються симптомами мен’єрівського захворювання;

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Хвороби органів дихання

Якщо є хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та легень із значними порушеннями функції зовнішнього дихання (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба);

хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїназ, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші захворювання органів дихання (абсцес легень та середостіння, піоторакс та інші);

важка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення

Якщо зафіксовані щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу із значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші;

хвороби апендикса;

інші хвороби кишечника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки із значними порушеннями функцій (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози зі значними порушеннями функцій (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.);

всілякі грижі (пахвинна, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Такі захворювання є підставою для виключення з військового обліку та визнанням непридатним для військової служби у мирний період або тимчасово непридатним:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною лігніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит.

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

Якщо зафіксовано інфекційні артропатії із значними порушеннями функцій (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії);

системні хвороби сполучної тканини зі значними порушеннями функцій (поліартеріїт вузловий та споріднені стани, некротизують васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехнот;

анкілозуючий спондилоартрит зі значними порушеннями функцій, стійкими та значними змінами;

артрози та інші ураження суглобів із значними порушеннями функцій (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів);

хвороби м’яких тканин (хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилля, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча зі значними порушеннями функцій);

остеопатії та хондропатії (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща);

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки зі значними порушеннями функцій (кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії); набуті деформації та дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки зі значними порушеннями функцій (кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії); набуті деформації та дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій. Після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонній ампутації нижньої кінцівки вище за рівень верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

Якщо є гломерулярні та тубулоінтерстиціальні захворювання нирок – нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії із значними порушеннями функцій;

ниркова недостатність (IV-V стадії);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій – гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцелі та сперматоцелі, спотворення яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіче безпліддя, надмірна крайня плоть;

гідронефроз, піонефроз, вторинний пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, інші хвороби нирки та сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, сечі.

У жінок якщо є запальні хвороби органів малого тазу – сальпінгіт та оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви зі значними порушеннями функцій;

Незапальні хвороби жіночих статевих органів – ендометріоз, випадання статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, нориці із залученням жіночих статевих органів, незапальні хвороби яєчників, фалопієвих труб та широкої зв’язки матки, фолікулярна кисть. та фалопієвої труби;

гематосальпінгс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, викидень, жіноча безплідність із значними порушеннями функцій.

Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення

Вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

уроджені вади розвитку системи кровообігу;

уроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та неба;

інші вроджені вади розвитку органів травлення;

вроджені вади розвитку статевих органів;

уроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;

інші вроджені вади розвитку.

Хромосомні аномалії.

Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин

Якщо є тяжкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами.

Токсична дія речовин немедичного призначення: алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, газів, димів та випарів, пестицидів, харчових продуктів, токсична дія від укусу тварин, плазунів, комах зі значними порушеннями функцій.

Термічні та хімічні опіки, відмороження, інші дії зовнішніх факторів (тепловий та сонячний удар, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, вплив вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазер та токсичні дії мікроорганізмів І-ІІ груп патогенності (особливо небезпечними інфекційними захворюваннями).

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів тазу, політравми.

Травми верхніх та нижніх кінцівок: переломи кісток, травматичні ушкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції, переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів.

Наприклад, переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвив хребця, розрив міжхребцевого диска, розрив, здавлювання, струс, набряк та крововилив спинного мозку зі значними порушеннями функцій.

Якщо у пацієнта підтверджено ангіотрофоневроз III-IV стадії.

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