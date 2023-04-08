Як в Україні карають ухилянтів від мобілізації – реальні приклади з життя

Як в Україні карають ухилянтів від мобілізації, скільки людей засуджено і з яких регіонів.

Про це інформує НСН з посиланням на ТСН.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ за ухилення від мобілізації вже засуджено декілька сотень українців практично зі всіх регіонів країни.

Проте, як вбачається з даних Єдиного реєстру судових рішень, найчастіше зараз виносяться вироки на заході України. В деяких вердиктах зазначені детальні подробиці того, з яких причин той чи інший громадянин вирішив уникнути мобілізації.

5 років в’язниці за ухилення

Наприклад, наприкінці березня в Мукачево Закарпатської області суд призначив 5 років позбавлення волі батьку двох малолітніх дітей за те, що він відмовився від мобілізації.

У вироку зазначається, що, крім двох дітей, чоловік має на утриманні мати-пенсіонерку:

“Допитаний в судовому засіданні обвинувачений провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України визнав у повному обсязі, пояснив, що дійсно будучи військовозобов`язаним, пройшов комісію ВЛК та був признаний придатним. Він в письмовому вигляді відмовився від призову на військову службу, оскільки в на його утриманні знаходяться двоє малолітніх дітей 6-ти років і 1,5 місяці, на той час жінка була вагітна. Крім того з ним мешкає і його матір, яка являється пенсіонеркою і також знаходиться на його утриманні. Щиро кається у вчиненому”.

Як виявилось, суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому 3 роки іспитового терміну. Тобто призначив умовне покарання.

Сказав, що не може вбивати та ненавидіти

В Закарпатській обласній прокуратурі нам повідомили, що рахунок кримінальних проваджень в регіоні щодо ухилянтів йде на сотні.

“З 24.02.2022 і станом на кінець березня 2023 року на Закарпатті обліковано 380 кримінальних проваджень за ст. 336 ККУ, тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Санкція цієї статті передбачає ув’язнення на строк від 3 до 5 років. За цей період щодо більше ніж 90 осіб вже є вироки суду, які набули законної сили. Часто судді ухвалюють щодо таких осіб рішення про призначення їм “умовного” покарання, тобто позбавлення волі зі встановленням іспитового строку. Така практика поширена тоді, коли особи є несудимими і не притягувалися до кримінальної відповідальності раніше. В іншому випадку громадян засуджують до реальної міри покарання”, п овідомила речниця прокуратури Катерина Хижняк.

До цього вона додала:

“Але і тут бувають винятки: до прикладу, на початку цього тижня на Тячівщині за доводами прокурора Тячівської окружної прокуратури 40-річного мешканця смт. Буштино засудили до 3 років позбавлення волі. Наразі цей вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Як розповів процесуальний прокурор, обвинувачений був визнаний придатним до військової служби і підлягав призову, попередньо успішно пройшов військово-лікарську комісію. Він одержав повістку на відправку у серпні, однак тоді у РТЦК не з’явився. У грудні минулого року вкотре відмовився від отримання повістки та написав заяву про відмову від призову за мобілізацією, оскільки його погляди суперечать тому, щоб брати зброю в руки, вбивати та ненавидіти людей. При цьому про приналежність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік не повідомив. У судовому засіданні він нарікав, що повідомляв про проблеми зі здоров’ям, на що ніхто не звертав уваги при проходженні ним ВЛК. При цьому жодних документів, які б підтверджували такі проблеми, чоловік не мав. Відомо також про відсутність звернень від особи до місцевих медзакладів з часу одержання повістки в серпні 2022 року. Врахувавши всі обставини та позицію прокурора щодо необхідності призначення реальної міри покарання, Тячівський районний суд ухвалив рішення визнати чоловіка винуватим і засудити до 3 років ув’язнення”.

Гадав, що не заберуть

На три роки позбавлення волі Маневицький суд Волинської області наприкінці січня засудив потерпілого від аварії на ЧАЕС мешканця регіону, який теж ухилявся від мобілізації. Як виявилось, обвинувачений повідомив суду, що має захворювання, та, крім цього, його брат наразі перебуває в полоні.

Про обставини справи у вироку суду зазначається наступне:

“Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 336 КК України визнав у повному обсязі та показав, що дійсно він о 16-й годині 23.09.2022 отримав повістку про явку на пункт збору цього ж дня о 20 й годині. До цього, два рази в інші дати до цієї події, його було доставлено з пункту збору, проте через деякий час повернуто додому в зв`язку із станом здоров`я, так як він хворіє на синдром Рейно (захворювання нервової системи – ред.). Тому він вважав, що і цей раз буде повернутий, а тому вирішив не прийти на пункт збору о 20-й годині 23.09.2022. Також повідомляє суд, що його рідний брат являється військовослужбовцем і перебуває на даний час в полоні. Про вчинене жалкує, просить суд суворо не карати та не позбавляти його волі”.

При цьому суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому один рік іспитового терміну.

В травму руки не повірили

А от наприкінці минулого року в цьому ж, Маневицькому суді, вже інший обвинувачений повідомив, що ухилився від мобілізації через травму руки, про що сповістив чергового РТЦК (військомату – ред.).

“Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 336 КК України визнав у повному обсязі та показав, що він не бажав вступати на військову службу під час мобілізації 28.08.2022, так як мав травму руки, про що повідомив чергового РТЦК СП, але його скарги на стан здоров`я не взяли до уваги, тому він умисно не прибув у визначений в повістці час на збірний пункт. Про вчинене жалкує, просить суд суворо не карати”, повідомляється у вироку.

Суд покарав цього чоловіка трьома роками в’язниці, але з іспитовим однорічним терміном.

Був під домашнім арештом

Як виявилось, серед обвинувачених ухилянтів є і такі, кому на час слідства був призначений домашній арешт. Про такий випадок йдеться у вироку Соснівського районного суда Черкас від 16 листопада минулого року.

У вироку зазначається, що експедитор однієї з фірм ухилився від мобілізації після того, як отримав повістку, розписався за її вручення, але не прибув до місця призову.

Суд призначив цьому ухилянтові три роки позбавлення волі, але з дворічним іспитовим терміном. Тобто призначив умовне покарання.

Скаржився на висновки лікарів

Проте далеко не всі судові процеси щодо ухилянтів закінчуються умовним покаранням.

На початку цього року Охтирській міськрайонний суд призначив три роки в’язниці офіцерові запаса, який ухилявся від мобілізації. Крім цього, суд постановив заарештувати обвинуваченого в залі засідань.

Про деталі справи у вироку зазначено, що обвинувачений не визнав своєї вини, суду заявив про те, що у нього боліло коліно і він вирішив лікуватись.

Також в суді обвинувачений зазначав, що, не зважаючи на те, що він вже повністю завершив своє лікування, він і на даний час не бажає направлятися на військову службу за мобілізацією, оскільки вважає, що постанова ВЛК була незаконною, однак її результатів не оскаржував.

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