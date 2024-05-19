Прийшов на роботу, а там повістка: закон про мобілізацію вступив у силу – що потрібно знати

Інформацію надали сьогодні в Міноборони, передають Новини України – НСН.

Закон про мобілізацію почав діяти: що потрібно знати

Потрібно оновити свої дані до 16 липня

Згідно із законом, усі військовозобов’язані чоловіки мають оновити свої дані (мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email) протягом 60 днів – тобто до 16 липня.

Для цього можна звернутися у ЦНАП або скористатися електронним Кабінетом чи застосунком “Резерв+”. Останній доступний для завантаження на смартфони через App Store та Google Play Market з 18 травня. Це дозволить оперативно оновити дані та мати доступ до інформації з реєстру.

Також там зауважили, що громадянам, які мають статус непридатного і були виключені з військового обліку, оновлення даних не потрібно.

Як оновити свої дані через застосунок Резерв+, дивіться на інфографіці нижче.

Потрібно носити з собою військово-облікові документи

Згідно із законом кожен чоловік віком від 18 до 60 років має носити з собою військово-облікові документи. Наразі такими є: для призовників — посвідчення про припис до призовної дільниці, для військовозобов’язаних та резервістів — військовий квиток.

Повістку можуть вручити на роботі

Згідно з положеннями порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій можуть здійснювати оповіщення та вручення повісток ознайомлення з наказами про необхідність прибуття до Територіальних військових комісаріатів (ТЦК) на роботі.

А от у ЦНАПах повістки не видають. Це пов’язано з тим, що ЦНАПи не мають повноважень видавати такі документи. Згідно з новими правилами, тільки територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть видавати повістки та направляти на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Також у МО повідомили, що в ТЦК вам не вручать повістку на проходження ВЛК під час оновлення даних. Але тільки у тому випадку, якщо ви прийшли туди самостійно.

Що робити тимчасово непридатним

Якщо громадянин визнаний тимчасово непридатним до військової служби, важливо спершу звернутися до медичної установи та пройти медичний огляд у Військовій лікарській комісії (ВЛК). Направлення військовозобов’язаних на військову-лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних громадян України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року. Протягом дев’яти місяців ці особи підлягають повторному медичному огляду для визначення їхньої придатності до військової служби.

ВЛК вирішує питання щодо придатності особи до військової служби на підставі проведених медичних обстежень та аналізу медичної історії. Якщо ВЛК визнає особу тимчасово непридатною до військової служби, ця інформація фіксується, а направлення на військову-лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних. Тобто, особа повинна спочатку оновити свої дані, а потім може бути направлена на медичний огляд у ВЛК.

Чи можуть забрати автомобіль

Згідно з військовим законодавством та положеннями про виконання військово-транспортного обов’язку, передбачено можливість залучення транспортних засобів, які належать правом власності громадянам для потреб Збройних сил України.

Проте, важливо зазначити, що ці транспортні засоби не підлягають передачі безпосередньо ЗСУ або іншим військовим формуванням. Замість цього, вони можуть бути використані за рішенням центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій для виконання різноманітних завдань у період воєнного стану або військового конфлікту.

Детальніше – у відео Міноборони нижче.

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