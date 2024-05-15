Електронний кабінет військового – коли він почне працювати та чи замінить відвідування ТЦК

Електронний кабінет військового має запрацювати вже цього тижня. Які функції в ньому будуть доступні і чи замінить він похід до ТЦК

Е-кабінет військового буде доступний на смартфоні і через нього можна оновити свої облікові дані.

Новини України – НСН розповідають, коли запустять е-кабінет і як він працюватиме.

Коли запрацює е-кабінет

Електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів – це відокремлений персональний веб-сервіс. Він буде реалізований через мобільний додаток.

Через к-кабінет можна буде дистанційно оновити облікові дані. Як відомо, з 18 травня 2024 року військовозобов’язані українці повинні уточнити їх протягом 60 днів. Зробити це можна також через ТЦК та Центри надання адмінпослуг.

Сам кабінет запрацює буквально за кілька днів.

“18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного”, – повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський уточнив, що з 18 травня кабінет запустять у тестовому режимі. Через серйозну роботу він триватиме протягом 30 днів. У повноцінному режимі е-кабінет запрацює з червня.

Проте вже з суботи українці зможуть актуалізувати інформацію для ТЦК через додаток.

“Електронний кабінет військового запрацює з дня набрання чинності законом, і громадяни зможуть оновити свої дані, і це буде вважатися тим, що громадянин виконав вимоги закону”, – додав Веніславський.

Які дані в е-кабінеті

До електронного кабінету підтягуватимуться дані з реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”. У ньому містяться понад 30 пунктів персональних даних.

“Оберіг” збирає інформацію з баз податкової, Мін’юсту, Міносвіти, судової адміністрації, прикордонної служби тощо. Відповідно, до кабінету підтягнуться такі відомості як:

ПІБ, дата народження, стать

серія та номер паспорта, ІПН

місце проживання

сімейний стан

освіта

місце роботи та інші дані

На сьогодні під уточненням даних насамперед мають на увазі адресу проживання, номер телефону та e-mail.

Електронний кабінет військового – коли він почне працювати та чи замінить відвідування ТЦК

Завантажити додаток можна з App Store та Google Play на смартфони на базі iOS та Android. Потім необхідно авторизуватись за допомогою BankID, а також заповнити потрібні поля – номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

За словами Чорногоренко, додаток буде простим і нативним. Остаточний інтерфейс не відомий, але судячи з опублікованого на її сторінці у Facebook скріншоту, дизайн схожий на додаток “Дія”.

Чи обов’язково завантажувати додаток

Електронні кабінети створюються на кожного військовозобов’язаного. Навіть на тих, хто не хоче чи не може ним скористатися. Тому реєстрація в е-кабінеті – виключно добровільна.

“Це зручність, яку пропонує держава. Мобільний додаток – один із способів оновлення даних, який необхідно зробити протягом 60 днів із 18 травня”, – зазначила Чорногоренко.

Таким чином, є сенс скористатися кабінетом, щоб уточнити дані дистанційно, не стояти в чергах перед ТЦК та уникнути зайвих бюрократичних процедур.

Чи доступний електронний кабінет військового за кордоном

Для деяких чоловіків призовного віку за кордоном обмежать консульські послуги. Новий закон про мобілізацію передбачає, що військовозобов’язані українці також мають уточнити облікові дані. Лише після цього вони можуть скористатися послугами (наприклад, оформити паспорт) в повній мірі.

Зробити це можна за телефоном або електронною поштою, а також через е-кабінет. Ті, хто виїхав, теж зможуть встановити застосунок.

“Думаю, що електронний кабінет почне працювати наступного тижня вже і за кордоном, будь-який громадянин України зможе оновити свої персональні дані”, – сказав Веніславський.

За його словами, після оновлення даних громадянин України отримає згенерований QR-код . Який свідчитиме про те, що вимоги закону виконані та є право на консульські послуги без обмежень.

Веніславський також зазначив, що зробити це буде просто, а оновлення даних через додаток та отримання QR-коду займе не більше 15 хвилин.

Строки уточнення даних

Катерина Чорногоренко запевнила, що всі охочі встигнуть уточнити дані через е-кабінет.

“Цифрова команда Міноборони працює над тим, щоб запустити додаток 18 травня. Для нас важлива безпека даних, тому ми приділяємо особливу увагу цьому напрямку”, – сказала вона

Тому якщо завантажити електронний кабінет військового після 18 травня, авторизуватися та уточнити дані до 16 липня включно, дедлайни будуть дотримані і порушення законодавства не буде.

Чи замінить застосунок похід до ТЦК та СП

Тільки в частині уточнення даних. Якщо ТЦК треба буде уточнити ще якусь інформацію, людину викличуть повісткою. Через електронний кабінет повістки не розсилатимуться.

Крім того, “Оберіг” поки не обмінюється даними з МОЗ, тому відомості про стан здоров’я не підтягнуться до кабінету. Отже питання проходження військово-лікарської комісії дистанційно не вирішується. Її, як і раніше, потрібно проходити очно.

Як уточнили в Генеральному штабі ЗСУ, поки немає завдання автоматично давати направлення на комісію всім, хто оновить дані онлайн. Таке рішення ухвалюватиме ТЦК.

Веніславський зазначає, що після того, як військовозобов’язаний скористається додатком, ТЦК у звичайному режимі надішле повістку або викличе через е-кабінет на конкретний час, коли потрібно пройти ВЛК.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін також уточнив, що оновити свої дані мають навіть ті, хто має бронювання від мобілізації або інші підстави для відстрочки. Раніше повідомлялося, що норма про 60 днів поширюється на всіх військовозобов’язаних, крім знятих з військового обліку. Це також стосується обмежено придатних, оскільки цей статус скасували і до лютого 2025 року такі особи мають знову пройти медогляд.

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