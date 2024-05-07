МВС України запустило два нові сервіси для військовослужбовців і працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу МВС.

Для військових Міністерство внутрішніх справ запустило електронний кабінет постраждалого та контактний центр з питань соціального захисту.

В електронному кабінеті постраждалого військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, рятувальники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, зможуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Для цього необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Також розпочинає роботу контактний центр з питань соціального захисту – 1536.

“Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо”, – ідеться в повідомленні.

В Україні з’явилися два нові сервіси для військовослужбовців

Що таке електронний кабінет і навіщо він потрібний

Електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів – це відокремлений персональний веб-сервіс. Українці отримають доступ до інформації про особисті дані, а також до послуг.

Тобто електронний кабінет стане альтернативним способом уточнити свої особисті дані без походу у ТЦК. Оновити дані можна особисто відвідавши військкомат або звернувшись до Центру надання адмінпослуг.

Основна мета е-кабунету – знизити навантаження на ТЦК. Особливо актуальним це стане з другої половини травня, оскільки новий закон про мобілізацію зобов’язує військовозобов’язаних чоловіків уточнити свої облікові дані до 17 липня (протягом 60 днів після набрання чинності законом).

Крім того, у Міністерстві оборони сподіваються, що е-кабінет дозволить якісніше відбирати людей для армії та знизити кількість помилок, пов’язаних із розсилкою повісток тим, хто не підлягає мобілізації.

Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко, запуск е-кабінету відбудеться 18 травня.

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