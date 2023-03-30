В Україні хочуть створити відкритий реєстр ухилянтів, повідомляє НСН, посилаючись на Громадське.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник фракції «Слуга Народу» Федір Веніславський працює над створенням законопроєкту щодо так званого реєстру «ухилянтів». Про це парламентар розповів виданню «Фокус».

У Верховній Раді цей документ ще не зареєстрований — народний депутат доробляє деталі законодавчої ініціативи.

Веніславський каже, що якщо військовозобовʼязаний на вимогу не прийшов до територіального центру комплектування, наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані — імʼя, прізвище та інші ідентифікаційні ознаки.

Але, як уточнив народний депутат, якщо чоловік все ж таки виконає своє зобов’язання, то інформацію з реєстру вилучать.

«Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину», — пояснив парламентар

За словами Веніславського, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного суспільного тиску на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.

Депутати тільки почали працювати над законодавчими ініціативами такого кшталту, пояснює Веніславський. Тому очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна лиш через місяць-два.

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