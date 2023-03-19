На Закарпатті затримали трьох ухилянтів у гідрокостюмах – вони хотіли перетнути державний кордон України, пливучи на автомобільних камерах по річці. Всього ж за вчорашній день прикордонники Мукачівського загону «вполювали» на державному кордоні вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які мали наміри залишити територію України, передає НСН.

Зазначається, що усі чоловіки намагались поза пунктами пропуску потрапити до Румунії.

Підкорювачі гір

Четверо із затриманих планували «підкорювати» високогір’я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби «Яблунівка». Двоє із порушників кордону прибули на Закарпаття з Тернопільщини, один з Черкащини, ще один із Житомирщини.

Ще чотирьох зловмисників затримали військовослужбовці відділу «Тячів».

Ухилянтів у гідрокостюмах затримали на березі Тиси

Трьох із них прикордонний наряд затримав близько 23.00 на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми. Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошових коштів, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів: один із Тернопільщини, один із Вінниччини, один з Одещини.

Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної Тиси вони не знали, – зазначають прикордонники

Вони також зауважують, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів. Впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Самотній “мандрівник”

Ще одного жителя Одещини затримав прикордонний наряд на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. За організацію своєї «подорожі» він заплатив 2,5 тисячі доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

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