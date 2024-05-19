На честь перемоги Усика «вибухали салюти» в Росії: зупинив роботу ще один НПЗ, прилетіло по аеродрому (відео)

На честь перемоги Усика вночі вибухали салюти у Росії. Тут знову було яскраво і весело. Повідомляється про потужні атаки дронами. А в окупований Крим завітали ракети.

Новини України – НСН розповідають, що відбувалося у окупантів в ніч на 19 травня.

На честь перемоги Усика «вибухали салюти» в Росії

Зупинив роботу НПЗ в Слов’янську-на-Кубані

6 БПЛА впали сьогодні вночі на територію НПЗ у Слов’янську-на-Кубані. Цю інформацію підтвердив голова району Синяговський

У ніч із 18 на 19 травня під час атаки БПЛА 6 безпілотників упали на території НПЗ у Слов’янську-на-Кубані. Також зафіксовано один вибух у районі старого цвинтаря, один вибух у х. Трудоболіковський. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. На місці падінь працюють спеціальні служби, – написав Синяговський

А згодом стало відомо, що попри нібито відсутність руйнувань НПЗ у Слов’янську-на-Кубані призупинив роботу після нічної атаки БПЛА. Про це повідомив представник заводу.

ТОВ «Слов’янськ ЕКО» у Краснодарському краї після атаки безпілотників минулої ночі призупинило роботу, – повідомив «Інтерфаксу» директор з комплексної безпеки групи компаній Едуард Труднєв

«Прильоти були. Завод зараз зупинено. Збитки підраховуємо, працюють силові відомства», — повідомив він

Він додав, що поки що немає ясності, коли завод відновить роботу.

Відео ударів БПЛА по заводу публікує Телеграм-канал ASTRA.

Дрони атакували військовий аеродром «Кущівська»

Крім того, сьогодні вночі дрони атакували аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю.

На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Про вибухи і прильоти пишуть місцеві мешканці.

У Виборзі «гралися піротехнікою»

У Виборзі Ленінградської області пролунали вибухи й спалахнула пожежа в районі місцевої нафтобази. Про це повідомили місцеві мешканці.

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку безпілотників на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

За його словами, у будівлі старої нафтобази нібито стався «хлопок» через використання піротехнічних засобів, а пожежі немає.

Але на фото вона є.

Атаки на Бєлгородщині

За ніч 2 особи постраждали внаслідок обстрілів Бєлгородської області, один із дронів впав на храм Сергія Радонезького в селі Мале Городище.

Село Петрівка Білгородського району зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Внаслідок скидання вибухового пристрою двоє людей постраждали: у жінки та чоловіка мінно-вибухові травми та осколкові поранення різних частин тіла. Село Мале Городище Новооскольського міського округу зазнало атаки з боку ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Ніхто із мирних жителів не постраждав. Внаслідок його падіння з подальшою детонацією сталося займання покрівлі храму Сергія Радонезького. Пожежними розрахунками відбувається гасіння об’єкта, – написав Гладков

А що відбувалося в Севастополі?

В Севастополі теж було гучно цієї ночі.

Севастополь зазнав ракетної атаки. Російський «губернатор» каже, що пошкоджень немає, але в ЗСУ вже підтвердили, що знищили морський тральщик “Ковровець” в окупованому Криму.

Вночі у Севастополі працювала ППО.

Міноборони РФ повідомляє про нібито знищення вночі засобами ППО 9 ракет ATACMS та одного БПЛА над Кримом, 3 БПЛА над Білгородською областю. І 57 дронів нібито було перехоплено або знищено над Краснодарським краєм, стверджує відомство.

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