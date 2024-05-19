У деяких випадках суд може призначити конфіскацію майна, аби покрити суму боргу. Яке майно боржника не підлягає арешту пояснив юрист

Виконавча влада має чітко визначений перелік майна, яке не підлягає арешту.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на публікацію “Ти ж юрист” у Telegram.

Яке майно не має права арештувати виконавча служба

“Для того, щоб повернути борги, виконавці можуть накласти арешт на майно для подальшої реалізації. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані”, – пояснюють юристи.

Яке майно боржника не підлягає арешту – пояснення юриста

До них належить:

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення

меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю, один холодильник на сім’ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну особу

предмети побутового вжитку (посуд, засоби гігієни, постільна білизна), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі)

продукти і вода з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання запасів для харчування боржника і його сім’ї з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу

знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці, книги

паливо для приготування їжі та опалення житла (на сезон)

майно, яке залучене у відправленні релігійних культів та ритуальних обрядів, якщо воно є єдиним джерелом доходу боржника або членів його сім’ї

племінна, молочна і робоча худоба (по 1 одиниці), кролики (2 пари), птиця (5 штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища, якщо вони не пов’язані із підприємницькою діяльністю

посівний матеріал і незібраний урожай, якщо боржник займається індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення)

сільськогосподарське приладдя у боржника, який займається індивідуальним сільським господарством

допоміжні засоби реабілітації у людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, які видані боржнику

Як ми повідомляли раніше, українців хочуть зобов’язати віддавати борги і кредити померлих родичів. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт..

Законопроєктом хочуть заборонити відмовлятися від прийняття спадщини спадкоємцю, якщо на успадковане майно є вимоги кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця.

Громадянам України, які отримали спадщину від померлих родичів, хочуть заборонити відмовлятися від неї, якщо у померлого були борги перед кредиторами. Це можна буде зробити лише після того, як родич розрахується з усіма боргами в межах вартості успадкованого майна. Про це йдеться у законопроєкті №11220, запропонованим нардепом Олександром Лукашевим від партії “Відновлення України”.

Таким законопроєктом він хоче захистити кредиторів від збитків.

Ще новини України: Українців хочуть зобов’язати віддавати борги і кредити померлих родичів – законопроєкт