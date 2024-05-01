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Українців хочуть зобов’язати віддавати борги і кредити померлих родичів – законопроєкт

Законопроєктом хочуть заборонити відмовлятися від прийняття спадщини спадкоємцю, якщо на успадковане майно є вимоги кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця.

Громадянам України, які отримали спадщину від померлих родичів, хочуть заборонити відмовлятися від неї, якщо у померлого були борги перед кредиторами. Це можна буде зробити лише після того, як родич розрахується з усіма боргами в межах вартості успадкованого майна. Про це йдеться у законопроєкті №11220, запропонованим нардепом Олександром Лукашевим від партії “Відновлення України”.

Таким законопроєктом він хоче захистити кредиторів від збитків.

Автор документу каже, що трапляються випадки коли успадковане майно має кредитний “шлейф”. У такому разі законодавством передбачено, що спадкоємець зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Однак, враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності та добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов`язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору, — йдеться в законопроєкті

Законопроєктом хочуть заборонити відмовлятися від прийняття спадщини спадкоємцю, якщо на успадковане майно є вимоги кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця.

Ухвалення законопроєкту забезпечить дотримання принципів доброчесності та добросовісності у цивільних правовідносинах, та виконання боргових зобов’язань перед кредитором спадкоємцем в межах вартості майна, одержаного у спадщину, — зазначають автори документу

Спадкоємці ділять не тільки спадок, але й борги померлого

Як зазначають юристи “Безоплатної правової допомоги”, законодавство України передбачає, що після смерті людини її спадкоємці ділять не лише майно, а й борги померлого. Сюди входять борги по кредитах, аліментах, компослугах, за рішенням суду тощо.

Обов’язок погасити борг лягає на спадкоємця тільки в межах спадкового майна, яке він отримує. Згідно чинного законодавства України вимоги кредиторів не можуть перевищувати вартість прийнятого за спадщиною майна та погашаються лише у межах вартості даного майна.

Прийнявши спадок та боргові зобов’язання, спадкоємець повинен виплачувати борг і відсотки по ньому, якщо мова йде про банківський кредит. Причому платити доведеться не з дня прийняття спадщини, а з дня його відкриття, тобто з дня смерті спадкодавця. За невиконання даних зобов’язань з спадкоємця можуть бути стягнуті відсотки, що підлягають сплаті, — наголошують юристи

Алгоритм дій у разі якщо ви бажаєте прийняти спадок та погасити боргові зобов’язання

Отримати свідоцтво про смерть спадкодавця.

Повідомити кредитора про смерть боржника і надати йому копію свідоцтва про смерть.

Написати в нотаріальній конторі заяву про прийняття спадку і вступити у права спадку через 6 місяців після смерті спадкодавця.

Вирішити з кредитором, як будете виплачувати борг — єдиним платежем чи оформити графік виплат.

Впродовж року після отримання спадщини оформити податкову декларацію і заплатити податок із спадку.

Важливо! Якщо боргові зобов’язання перевищують вартість спадщини, то варто відмовитися від такої спадщини

Алгоритм дій у разі небажання приймати спадок з борговими зобов’язаннями

Написати в нотаріальній конторі за місцем відкриття спадку заяву про відмову від спадку.

У разі претензій кредитора, повідомити про свою відмову і порадити звернутися за підтвердженням цього факту в нотаріальну контору.

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