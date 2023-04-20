Загальна мобілізація – чи подаватимуть списки військовозобов’язаних жінок до ТЦК

Під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Мобілізація та військовий облік для жінок є добровільним. Чи подаватимуть до ТЦК списки військовозобов’язаних жінок

Військовий облік для жінок є добровільним. Виключенням є жінки-медики, які мають обов’язково стати на військовий облік.

Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чи подаватимуть списки військовозобов’язаних жінок до ТЦК та як відбувається взяття жінок на облік. Про це повідомляє НСН.

Хто має подавати списки військовозобов’язаних жінок до ТЦК

Заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання відтепер подаватимуть список щодо таких жінок до територіальних центрів комплектування (ТЦК і СП).

Дані списки мають зберігатися протягом 10 років, вони є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаної (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного зазначених у списках жінкам, які здобули освіту за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) ТЦК і СП, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії посвідчень – 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) ТЦК і СП, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для постановки на військовий облік.

Як відбувається взяття жінок на військовий облік

В Україні взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється лише після визначення їхньої придатності до військової служби (за фізичним станом чи віком), внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, що мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах.

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