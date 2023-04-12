В Україні можуть змінити правила проходження медкомісії військовозобов’язаних

Верховна Рада підтримала законопроект про медкомісії для призовників та мобілізованих у поліклініках. Які зміни передбачені

Пропонується створювати військово-лікарські комісії у державних лікарнях, а отже проходити там медкомісії призовникам, мобілізованим. Про це розповідає НСН.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9154 про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій) авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких очільник медичного комітету ВР Михайло Радуцький, яким пропонується створювати військово-лікарські комісії у державних лікарнях, а отже проходити там медкомісії призовникам, мобілізованим. За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я новою частиною такого змісту: «Військово-лікарські комісії також можуть створюватись при державних та комунальних закладах охорони здоров’я».

Отже в разі ухвалення проєкту передбачається, що призовники, мобілізовані, зможуть проходити медкомісії стосовно придатності до служби у війську не лише у територіальних центрах комплектування та військової підтримки, а й у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

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Крім цього проєктом усувається законодавча колізія щодо проходження медкомісії бійцями МВС.

Як зазначається у пояснювальній записці, статтею 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що «військово-лікарська експертиза здійснюється військово-лікарськими комісіями, які створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України та інших військових формувань, а також Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».

В той же час, відповідно до статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України», «організація військово-лікарської експертизи здійснюється шляхом проведення медичного огляду військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання, військовослужбовців, які звільняються з військової служби, на базі військово-лікарських комісій Міністерства внутрішніх справ України».

«Тобто військово-лікарська експертиза має здійснюватися також військово- лікарськими комісіями, які мають створюватися при інших закладах охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України та інших, оскільки у статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я відсутнє відповідне положення щодо створення військово-лікарських комісій при закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України та сектору безпеки і оборони», – зазначається у записці.

У зв’язку з цим пропонується внести зміни до статті 70 Основ законодавства про охорони здоров’я.

«Військово-лікарська експертиза здійснюється військово-лікарськими комісіями, які створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерства оборони України, Служби безпеки України, інших органів сектору безпеки і оборони», – наголошується у документі.

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