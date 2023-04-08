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Яких правил необхідно дотримуватись під час проходження блокпостів – Мінреінтеграції

Журналіст
Яких правил необхідно дотримуватись під час проходження блокпостів - Мінреінтеграції
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Щоб уникнути непорозумінь під час проходження блокпостів, необхідно дотримуватись нескладних правил. Про це нагадали у Мінреінтеграції

Як треба поводитись під час проходження блокпосту розповідає НСН з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Яких правил варто дотримуватись під час проходження блокпостів:

  • під час наближення до блокпоста – зменшіть швидкість й підготуйте документи;
  • зніміть відеореєстратор й приберіть мобільний телефон;
  • зупиніться біля знака чи напису “Стоп”, вимкніть фари й увімкніть “аварійку”;
  • зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ж ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборонии;
  • не виходьте з машини, якщо про це вас не просили. Спілкуйтесь через спущене скло;
  • дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
  • від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого, робіть це повільно;

Яких правил необхідно дотримуватись під час проходження блокпостів - Мінреінтеграції

Що можуть перевірити під час проходження блокпоста:

  • документи осіб;
  • речі (огляд);
  • транспортні засоби;
  • багаж і вантаж.

Хто може здійснювати перевірку:

  • Національна поліція України;
  • Служба безпеки України;
  • Національна гвардія України;
  • Збройні сили України;
  • Державна прикордонна служба України;
  • Державна міграційна служба України;
  • Державна митна служба України.

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