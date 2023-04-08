Яких правил необхідно дотримуватись під час проходження блокпостів – Мінреінтеграції

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження блокпостів, необхідно дотримуватись нескладних правил. Про це нагадали у Мінреінтеграції
Як треба поводитись під час проходження блокпосту розповідає НСН з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Яких правил варто дотримуватись під час проходження блокпостів:
- під час наближення до блокпоста – зменшіть швидкість й підготуйте документи;
- зніміть відеореєстратор й приберіть мобільний телефон;
- зупиніться біля знака чи напису “Стоп”, вимкніть фари й увімкніть “аварійку”;
- зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ж ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборонии;
- не виходьте з машини, якщо про це вас не просили. Спілкуйтесь через спущене скло;
- дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
- від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого, робіть це повільно;
Що можуть перевірити під час проходження блокпоста:
- документи осіб;
- речі (огляд);
- транспортні засоби;
- багаж і вантаж.
Хто може здійснювати перевірку:
- Національна поліція України;
- Служба безпеки України;
- Національна гвардія України;
- Збройні сили України;
- Державна прикордонна служба України;
- Державна міграційна служба України;
- Державна митна служба України.