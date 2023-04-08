Яких правил необхідно дотримуватись під час проходження блокпостів – Мінреінтеграції

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження блокпостів, необхідно дотримуватись нескладних правил. Про це нагадали у Мінреінтеграції

Як треба поводитись під час проходження блокпосту розповідає НСН з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Яких правил варто дотримуватись під час проходження блокпостів:

під час наближення до блокпоста – зменшіть швидкість й підготуйте документи;

зніміть відеореєстратор й приберіть мобільний телефон;

зупиніться біля знака чи напису “Стоп”, вимкніть фари й увімкніть “аварійку”;

зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ж ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборонии;

не виходьте з машини, якщо про це вас не просили. Спілкуйтесь через спущене скло;

дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;

від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого, робіть це повільно;

Що можуть перевірити під час проходження блокпоста:

документи осіб;

речі (огляд);

транспортні засоби;

багаж і вантаж.

Хто може здійснювати перевірку:

Національна поліція України;

Служба безпеки України;

Національна гвардія України;

Збройні сили України;

Державна прикордонна служба України;

Державна міграційна служба України;

Державна митна служба України.

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