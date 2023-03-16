Військові, волонтери, президент: кому українці довіряють найбільше

Кому українці довіряють найбільше серед державних та суспільних інститутів. Стали відомі результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року, передає НСН.

“Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 96% опитаних)”, зазначається у пресрелізі.

На другому місці за рівнем довіри перебувають волонтерські організації – їм довіряють 88% респондентів.

Далі йдуть добровольчі загони (87%), Національна гвардія України (86%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (85%). Про довіру президенту України вказали 83% опитаних.

Після президента у рейтингу довіри слідують: Державна прикордонна служба (82%), Міністерство оборони України (78%), Служба безпеки України (74%), Національна поліція (71,5%), церкви (70%), громадські організації (66%), ЗМІ (65%). Про довіру головам міст (селищ, сіл), в якому живе респондент, сказали 62%.

Нижче у рейтингу: Національний банк України (58%); ради міста (селища, села), в якому живе респондент (56%), уповноважений Верховної Ради з прав людини (52%), уряд (50%).

Згідно з даними опитування, більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам), яким не довіряють 64%, політичним партіям – 63%, судам (судовій системі загалом) – 59% опитаних, Верховній Раді – 51%.

Соціологи зазначають, що також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, комерційним банкам (їм довіряють 34% респондентів, тоді як не довіряють — 48%), прокуратурі (відповідно 37% і 48%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (відповідно 32% і 43%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (відповідно 34% і 42%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (відповідно 35% і 41,5%), профспілкам (відповідно 31% і 38%).

У Центрі Разумкова також повідомили, що, оцінюючи рівень корумпованості соціальних інститутів за шкалою від 1 до 10, де “1” означає “відсутність корупції”, а “10” — “дуже високий рівень корупції”, респонденти оцінили корумпованість української влади в цілому 6,8 балами, Верховної Ради — 6,8 балами, Кабінету міністрів — 6,1 балами, Міністерства оборони — 5,8 балами, обласної влади своєї області — 5,7 балами, Офісу президента — 5,6 балами, антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК) — 5,6 балами, місцевої влади у своєму населеному пункті — 5,4 балами. Найнижче оцінюється рівень корумпованості громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією (4,7 бала), та президента України (4,0 бала).

Водночас громадяни не мають одностайної думки, яким чином змінився рівень корумпованості українського суспільства після початку війни: 33% респондентів вважають, що зараз рівень корупції вищий, ніж був до 24 лютого 2022 року, 30% — що він не змінився, 21% — що він став нижчим, а 17% не змогли дати оцінку змін у цій сфері.

Соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування 2 тис. 020 респондентів віком від 18 років (методом face-to-face) на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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