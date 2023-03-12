Адвокат роз’яснив, яке покарання загрожує громадянам України за порушення комендантської години

Українці за порушення комендантської години громадяни можуть отримати штраф у тисячі гривень. Для вільного переміщення в цей період часу недоторканними вважаються особи, у яких є спеціально видані перепустки та посвідчення.

Видає такі документи в Україні військова комендатура. Про це розповіла адвокатка Анна Бобровська, повідомляє НСН

Яке покарання загрожує українцям за порушення комендантської години

Фахівчиня зазначила: за відмову від виконання законного розпорядження чи вимоги патруля загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб. До того ж якщо порушник чинить опір, то йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн або позбавлення волі до п’яти років.

Що робити, якщо опинився на вулиці в комендантську годину?

Адвокат Джамал Стаценко каже, що необхідно дотримуватися кількох правил:

йти освітленими шляхами, не ховатися;

знайти неподалік ТрО чи військових та пояснити ситуацію;

підняти руки вгору, не лізти одразу в кишені по документи;

сказати правду, чому опинилися в такий час на вулиці: наприклад, не розрахував(-ла) час;

мати при собі паспорт або ID-картку, оскільки застосунок Дія може не спрацювати.

Якщо ви опинилися в комендантську годину за кермом автомобіля, то потрібно:

не зупинятися посеред траси чи дороги;

доїхати до найближчого блокпоста і прояснити, хто ви і куди прямуєте;

дати перевірити документи, машину та речі;

у випадку, якщо в районі небезпечно, попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години.

Зазначимо, що в кожному місті та області Україні встановлено різний період обмежень. Його встановлює місцева влада.

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