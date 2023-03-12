Адвокат роз’яснив, яке покарання загрожує громадянам України за порушення комендантської години
Українці за порушення комендантської години громадяни можуть отримати штраф у тисячі гривень. Для вільного переміщення в цей період часу недоторканними вважаються особи, у яких є спеціально видані перепустки та посвідчення.
Видає такі документи в Україні військова комендатура. Про це розповіла адвокатка Анна Бобровська, повідомляє НСН
Яке покарання загрожує українцям за порушення комендантської години
Фахівчиня зазначила: за відмову від виконання законного розпорядження чи вимоги патруля загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб. До того ж якщо порушник чинить опір, то йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн або позбавлення волі до п’яти років.
Що робити, якщо опинився на вулиці в комендантську годину?
Адвокат Джамал Стаценко каже, що необхідно дотримуватися кількох правил:
- йти освітленими шляхами, не ховатися;
- знайти неподалік ТрО чи військових та пояснити ситуацію;
- підняти руки вгору, не лізти одразу в кишені по документи;
- сказати правду, чому опинилися в такий час на вулиці: наприклад, не розрахував(-ла) час;
- мати при собі паспорт або ID-картку, оскільки застосунок Дія може не спрацювати.
Якщо ви опинилися в комендантську годину за кермом автомобіля, то потрібно:
- не зупинятися посеред траси чи дороги;
- доїхати до найближчого блокпоста і прояснити, хто ви і куди прямуєте;
- дати перевірити документи, машину та речі;
- у випадку, якщо в районі небезпечно, попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години.
Зазначимо, що в кожному місті та області Україні встановлено різний період обмежень. Його встановлює місцева влада.
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