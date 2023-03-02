Що буде за ігнорування повістки для уточнення даних – роз’яснення щодо покарання

Яке покарання може загрожувати за ігнорування повістки для уточнення даних під час загальної мобілізації в Україні.

Про це розповідає НСН з посиланням на допис юристів з організації Безоплатна правова допомога.

Як відомо, в умовах дії воєнного стану чоловікам 18-60 років вручають кілька видів повісток. Один із них – повістка для уточнення військово-облікових даних. У разі отримання такої повістки і неприбуття до ТЦК СП (колишнього військкомату) військовозобов’язаний може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, а саме – на нього може бути накладено штраф.

Питання вручення повісток в Україні регламентується такими нормативно-правовими документами:

ЗУ “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” 21 жовтня 1993 року №3543-XII;

постановою Кабміну від 23 лютого 2022 року №154 “Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”;

постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів”.

У випадку, якщо після вручення повістки для уточнення військово-облікових даних чоловік не з’являється у ТЦК, може настати адміністративна відповідальність.

“Станом на лютий 2023 року це 3400-5100 грн штрафу (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)”, пояснюють юристи.

Зазначається, що рішення про накладення штрафу ухвалюють керівники ТЦК – вони мають видати відповідну постанову.

“Папірчика недостатньо. Керівник ТЦК має видати постанову про накладення адміністративного стягнення. Копія постанови протягом трьох робочих днів вручається під розписку або надсилається особі, щодо якої її винесено”, наголошують фахівці.

Водночас військовозобов’язаний може оскаржити її, на що законодавством передбачено 10 днів. Тоді як сплатити штраф можна протягом 15 днів із моменту вручення постанови.

Зверніть увагу, що сплата штрафу не позбавляє від обов’язку з’явитися в ТЦК. А якщо не сплатити вчасно, то постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби і його сума зросте вдвічі.

Також юристи відповіли, чи потрібно приносити в ТЦК квитанцію про оплату штрафу.

“Так. Потрібно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається три робочі дні від дня закінчення терміну, передбаченого для оплати штрафу”, пояснили правознавці.

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