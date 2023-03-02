Військкомати працюватимуть по-новому: що хочуть змінити в роботі ТЦК

В Україні військкомати будуть працювати за новими правилами. Як планують оптимізувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Це важлива ініціатива щодо дотримання прав мобілізованих осіб.

Міноборони та Генштаб розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.

Як передає НСН, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Facebook.

«На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян. Відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни», зазначила Маляр.

Зокрема щодо:

нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;

удосконалення процедури укладення контракту на службу;

цифровізації роботи ТЦК СП;

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Важливо підкреслити, що оптимізація роботи територіальних центрів повинна бути спрямована на забезпечення якісної та своєчасної підтримки для мобілізованих, а також забезпечення їхніх прав на отримання необхідної медичної, соціальної та юридичної допомоги.

Маляр повідомила, що у нараді під головуванням першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка брали участь представники Міноборони, Генштабу і керівники обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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