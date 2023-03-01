Скільки часу можна проходити медичну комісію під час мобілізації

Під час мобілізації військовозобов’язані мають проходити медичну комісію. Військово-лікарська комісія, яка визнає придатними чи непридатними до служби, може відбуватись протягом тривалого часу.

Як передає НСН, про це повідомляють адвокати “Юридичної сотні“.

“Потрібна консультація. Пішов сам у військкомат стати на облік. Дали проходити комісію. Був військовий квиток, в ньому написано, знятий з обліку по статті 2.3 наказ МОУ 342-06р. Почав проходити комісію. Направили в обласну лікарню, там черги. Скільки часу я можу проходити комісію?”, запитав один із користувачів соцмереж.

Як довго проходити медичну комісію під час мобілізації

Юристи повідомили, що проходження такої комісії не має обмеження у термінах.

“Обмежень по термінах проходження військово-лікарської комісії у законодавстві не визначено”, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наказ Міністерства оборони України №342 від 09.06.2006 втратив чинність, а відомості у військовому квитку на дату події вже не актуальні. Цей наказ втратив чинність відповідно до наказу МОУ «Про внесення змін до Настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу в Збройних Силах України та інших військових формувань» №24 від 15.01.2015. Нині, рішення про зняття з обліку відбувається на підставі наказу МОУ № 402 від 14.08.2008.

Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан та триває загальна мобілізація.

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