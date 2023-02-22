З якими хворобами хребта та опорно-рухового апарату не мобілізують до війська під час воєнного стану.
Про це інформує НСН з посиланням на ТСН.ua.
Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов’язково повинен пройти будь-який призовник.
Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.
ВЛК може визнати військовозобов’язаного:
- Придатним до військової служби.
- Тимчасово непридатним до військової служби.
- Обмежено непридатним до військової служби.
- Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби, наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.
Хвороби хребта, з якими не мобілізують
- Хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54.
- Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.
- Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.
- Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.
- Переломи хребта на будь-якому рівні.
- Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.
- Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку.
- Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.
- Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць.
- Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.
- Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.
- Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.
Звільняють від мобілізації в разі тяжких форм артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:
- Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.
- Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.
Не підлягають призову громадяни з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.
Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні – її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.
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