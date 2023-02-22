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Хвороби хребта та опорно-рухового апарату, з якими не мобілізують під час воєнного стану

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не мобілізують

З якими хворобами хребта та опорно-рухового апарату не мобілізують до війська під час воєнного стану.

Про це інформує НСН з посиланням на ТСН.ua.

Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов’язково повинен пройти будь-який призовник.

Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.

ВЛК може визнати військовозобов’язаного:

  • Придатним до військової служби.
  • Тимчасово непридатним до військової служби.
  • Обмежено непридатним до військової служби.
  • Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби, наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Хвороби хребта, з якими не мобілізують

новини україни

  • Хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54.
  • Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.
  • Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.
  • Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.
  • Переломи хребта на будь-якому рівні.
  • Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.
  • Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку.
  • Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.
  • Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць.
  • Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.
  • Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.
  • Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Звільняють від мобілізації в разі тяжких форм артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:

  • Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.
  • Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не підлягають призову громадяни з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні – її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною  до служби.

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