Загальна мобілізація – як підтвердити непридатність до військової служби

Загальна мобілізація та військовий стан в Україні діють щонайменше до 18 травня. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Як підтвердити непридатність до військової служби

Адвокати Ірина та Владислав Леонови розповіли, як військовозобов’язаному, який має серйозні проблеми зі здоров’ям, підтвердити свою непридатність до служби під час проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє НСН

Так, ступінь придатності, перелік хвороб, розладів здоров’я та питання проведення військово-лікарської експертизи військовослужбовців регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402.

Зокрема, у цьому документі докладно розписані хвороби та захворювання, які передбачають непридатність до військової служби.

Так, підтверджується непридатність у кілька етапів. Перший – медкомісія визначення ступеня придатності до служби з урахуванням укладання ВЛК.

Як підтвердити непридатність до військової служби

Під час цієї медкомісії військовозобов’язаний має надати наявні в нього медичні документи, які дозволять встановити діагноз правильно.

Головне, зазначають юристи, щоб у висновку медкомісії було записано діагноз так, як це передбачає розклад хвороб. Якщо ВЛК запише діагноз саме так, і це відповідатиме поясненням у Розкладі та припускатиме непридатність до служби, то у військовому квитку зроблять запис про непридатність до служби з виключенням з військового обліку.

Також важливо обов’язково заявити про діагноз під час комісії у військкоматі, надавши документи. Варто слідкувати за тим, щоб записи у військкоматі відповідали із записами у документах про медичний діагноз.

Якщо особі була встановлена ​​інвалідність або інші підстави для отримання відстрочки, то в такому випадку потрібно писати заяву.

Якщо підтверджено діагноз і це тяжке захворювання, то після проведення огляду на комісії лікар внесе інформацію про повну непридатність та вкаже відповідну статтю Розкладу хвороб у висновку. Після цього ВЛК буде зобов’язана врахувати цей момент при прийнятті рішення.

У разі якщо людина не згодна з висновками медичного огляду, викладеними у постанові ВЛК, єдиним виходом із цієї ситуації є оскарження такої постанови у досудовому чи судовому порядку.

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