Мобілізація в Україні – що змінилося для громадян під час прийому на роботу чи зарахування до вузу

В Україні триває мобілізація. У ТЦК роз’яснили, які є види військово-облікових документів і як змінилися правила прийому на роботу та зарахування до вузу

Громадян можуть приймати на роботу або зараховувати на навчання лише після підтвердження того, що вони перебувають на військовому обліку.

Про це в інтерв’ю АрміяInform заявив начальник сектору комплектування Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Коновалов, розповідає НСН.

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“Щодо перетину державного кордону є обов’язкова вимога наявності військово-облікового документа. Окремо треба сказати про шлюб. Людина надає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документи. Згодом РАГС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення”, – розповів він. .

Коновалов уточнив, що за відсутності інформації про військовий облік РАГС не має права відмовити у прийнятті заяви, те саме стосується подібних ситуацій із закладами охорони здоров’я.

“Жодних обмежень на лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я у чинному законодавстві не існує”, – наголосив військовий.

За його словами, загалом військово-облікові документи передбачені для трьох категорій громадян. Для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а для резервістів – військовий квиток.

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