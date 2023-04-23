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10 діагнозів, які не потребують лікування – пояснення гінеколога

Журналіст
не потребують лікування
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Гінеколог назвала 10 діагнозів, які не потребують лікування. Лікарка Анастасія Мельничук зазначила, що здебільшого це навіть неіснуючі діагнози.

Як передає НСН, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

10 діагнозів, які не потребують лікування

Уреаплазма, виявлена в мазку – це не уреаплазмоз. Це норма у дівчат. Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealiticum відносяться до умовно-патогенної флори, яка завжди живе у піхві.

Сюди ж відноситься і гарднерелла, мікоплазма (окрім Micoplasma genitalium), атопобіум. Ці бактерії нам цікаві тільки у співвідношенні з лактобактеріями та при наявності ваших скарг.

“Виявлена кандида в мазку – це ще не кандидоз. Кандидоз – це коли у вас є типові скарги для цього захворювання. Ці гриби звичайні жителі піхви, як і уреаплазма. Вони дійсно не розуміють за що їх постійно випроторюють із домівки”, каже Мельничук.

здоров'я

ВПЧ-вірус папіломи людини дуже часто передається статевим шляхом, може провокувати рак шийки матки (однак не у всіх і не завжди), тому й вигадали вакцинацію.

“Часто самоелімінується з організму, потребує тільки пап-тесту з вашого боку, іноді кольпоскопії та звичайного огляду у лікаря. Лікувати ВПЧ, знижувати вірусну нагрузку не треба, бо не існує дієвих препаратів”, стверджує гінеколог.

Лейкоцити в мазку – це не завжди ознака запалення і не потребує рутинного лікування.

Ерозія шийки матки – та сама недуга, через яку кожна друга дівчина вважається хворою, припікається шийка матки, використовуються недієві препарати”, пояснює лікар.

Ерозія – це ектопія циліндричного епітелію. Коли епітелій з цервікального каналу розповсюджується на шийку матки, вкриту багатошаровим плоским неороговілим епітелієм. Це варіант норми.

Іноді, коли є контактні кровотечі та сильні виділення, можна розглянути лікування.

“У вас вагініт, треба ставити гексикон 7 діб – звучить як маячня. Вагініт без збудника – це не діагноз, треба розібратись, яка саме бактерія викликає симптоми, на яку і буде спрямоване лікування. Взагалі нічого не лікуйте спринцюванням”, радить лікар.

Фолікулярна кіста та кіста жовтого тіла (лютеїнова) розсмоктуються самостійно протягом 1-6 м.ц. без серрати, тазалока, нормоцикла та циклодинона.

Виявлені спайки в малому тазу під час огляду та ще екстрасенсорика. Їх можна запідозрити, якщо в минулому були операції на органах черевної порожнини. Побачити їх можна під час лапароскопії та усунути суто хірургічним шляхом.

“Якщо у вас підвищений рівень андрогенів у крові, але цикл у нормі та нема симптомів таких як гірсутизм, акне, алопеція, лікувати цю гіперандрогенію непотрібно”, наголошує гінеколог.

СПКЯ не лікується нормоциклом, циклодином, і тим паче саморобними настоянками для спринцювання.

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