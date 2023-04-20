Чи можуть лампи для манікюру спричинити рак шкіри або нігтів

Зараз багато жінок роблять манікюр з гель-лаком. Але чи безпечно це? Чи можуть лампи для манікюру спричинити рак, з’ясував НСН.

Під час манікюру гель-лаком нігті сушать під лампою з ультрафіолетом. Багато хто вважає такий спосіб небезпечним, через ризик виникнення раку.

Про це повідомила дерматолог та дерматоонколог Світлана Дячук в Instagram.

Чи може ультрафіолет викликати рак

Ультрафіолетові лампи, якими сушать нарощені нігті та гель-лак, бувають двох видів – люмінесцентні та світлодіодні (LED). Обидва види випромінюють хвилі УФ-А (UVA) – потенційно небезпечні та канцерогенні.

За словами лікаря, ультрафіолет дійсно може викликати рак шкіри. В лампах для сушіння гель-лаку діє ультрафіолет, але цього не достатньо, щоб викликати рак шкіри.

За один сеанс шкіра рук отримує приблизно денну дозу ультрафіолету. Якщо не робити нове покриття щотижня, то ризики зменшуються.

Дерматолог зазначила, що назвати цю процедуру корисною не можна.

Також це питання вивчали дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, передає УП Життя.

Використовуючи різні комбінації клітин людей та мишей, дослідники виявили, що один 20-хвилинний сеанс з УФ-лампою призвів до загибелі 30% клітин у чашці Петрі; три послідовні 20-хвилинні сеанси показали відмирання від 65 до 70% відкритих клітин.

Серед решти клітин помічені ознаки пошкодження мітохондрій і ДНК, а також мутації, які спостерігалися у пацієнтів з раком шкіри.

“Результати наших експериментів і попередні докази переконливо свідчать про те, що випромінювання манікюрних УФ-ламп може спричинити рак на руках, а також подібно до солярію може збільшити ризик раку шкіри на ранній стадії”, пишуть вчені у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications.

Дослідники кажуть, що необхідно більш тривале епідеміологічне дослідження, перш ніж вони зможуть остаточно довести, що використання УФ-сушарок для лаку призводить до підвищеного ризику раку шкіри, додаючи, що “ймовірно, такі дослідження займуть щонайменше десять років, після чого буде проінформована громадськість”.

Лікарі виділяють такі фактори ризику:

І фототип шкіри (біла шкіра, світлі очі, світле/руде волосся)

надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання;

спадковість (рак шкіри у кровних родичів);

множинні родимки (невуси) – понад 50 штук;

особистий анамнез меланоми;

вік 50+ років;

сонячні опіки у минулому.

Як захистити себе

Щоб мінімізувати шкідливий вплив манікюрних ламп, необхідно дотримуватись таких порад:

Перед процедурою наносьте на руки сонцезахисний крем широкого спектра дії (SPF 30 і вище);

Можна покрити руки та пальці одягом із UPF (фактором захисту від ультрафіолетового випромінювання). Це можуть бути рукавички з відрізаними кінчиками;

Розгляньте традиційний лак для нігтів і залиште гель для особливих випадків;

Не покривайте часто нігті гель-лаком.

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