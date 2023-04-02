Що буде, якщо відмовитися від цукру – 8 несподіваних змін в організмі

Багато людей мають залежність від цукру, про яку вони можуть навіть не здогадуватися. Крім того, безліч продуктів містить доданий цукор, який ми зазвичай не враховуємо під час харчування. А надмірне вживання солодкого, як відомо, негативно впливає на людський організм.

Тому експерти радять перестати їсти цукор, передає НСН. Як тільки ви це зробите, ви побачите, наскільки зосередженим і ясним стане ваш розум.

Дослідження опубліковане в Nutritional Neuroscience, пояснює, як дієта з високим вмістом фруктози загострює дефіцит пам’яті, пише NV. Також є дані, які свідчать про зв’язок між споживанням цукру та негативними змінами у фронтальній корі головного мозку — змінами, пов’язаними з додатковими когнітивними проблемами.

Коли ви залежите від цукру і споживаєте його у великих кількостях, це може призвести до збільшення рівня цукру в крові, що може бути особливо небезпечно для людей з діабетом або переддіабетом. Крім того, споживання великої кількості цукру може призвести до збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.

Якщо ви хочете зменшити свою залежність від цукру, можна спробувати повільно зменшувати його споживання, починаючи з меншого доданого цукру в каву або чай, вибір продуктів з меншою кількістю доданого цукру або взагалі обмеження споживання оброблених харчових продуктів. Також можна практикувати здорові звички, такі як здоровий режим дня, заняття фізичною активністю, споживання більше овочів та фруктів, а також велику кількість води.

Які симптоми ви відчуваєте

Після кількох днів чистого харчування, відмови від закусок, таких як чіпси та морозиво, і зменшення споживання калорій, може здатися, що це важко продовжувати.

Багато людей також відчувають втому або навіть почуття смутку чи депресії, оскільки їхній організм пристосовується до нижчих рівнів глюкози, дофаміну та серотоніну. Приблизно через тиждень ваша енергія почне покращуватися, і ви почуватиметеся більш живими та менш дратівливими.

На жаль, ця тяга часто супроводжується головним болем і втомою на додаток до почуття смутку або депресії, оскільки мозок пристосовується до нижчих рівнів хімічних речовин на основі винагороди, таких як дофамін і серотонін. На щастя, після приблизно тижня, симптоми мають зникнути, і ви почнете почувати себе більш бадьорими та пильними та навіть відчуєте переваги від того, що почуваєтесь здоровішими.

Відмова від цукру може мати різні наслідки для організму в залежності від того, як ви замінюєте цукор у своєму раціоні.

Відмова від цукру може мати наступні наслідки для організму:

Зниження рівня цукру в крові

Якщо ви раптово припините споживання цукру, ваш організм може зіткнутись зі зниженням рівня глюкози в крові, що може призвести до симптомів гіпоглікемії, таких як головний біль, слабкість.

Зменшення ризику розвитку цукрового діабету

Зменшення споживання цукру може зменшити ризик розвитку цукрового діабету, оскільки цукор є одним з основних джерел високого рівня глюкози в крові.

Втрата ваги

Зменшення споживання цукру може допомогти зменшити калорійність вашої дієти, що може призвести до втрати ваги.

Зниження ризику серцево-судинних захворювань

Зменшення споживання цукру може допомогти знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця.

Покращення функції печінки

Зменшення споживання цукру, який містяться в різних напоях, солодощах, кондитерських виробах, допомагає знизити навантаження на печінку. Печінка відповідає за обробку та метаболізм цукру, і велике споживання цукру може перевантажити її.

Покращення функції нирок та запобігання розвитку захворювань нирок

Під час споживання великої кількості цукру і продуктів, які містять додані цукри, нирки перетворюють цукор в глюкозу, а потім зберігають її в організмі.

Якщо споживання цукру завищене, то нирки не встигають перетворити всю глюкозу, що надходить, на енергію. Це може призвести до збільшення рівня цукру в крові, що може бути шкідливим для здоров’я нирок.

Зниження ризику розвитку онкологічних захворювань

Відмова від цукру може мати позитивний вплив на зниження ризику розвитку онкологічних захворювань за рахунок зниження рівня цукру в крові, зменшення запалення та схуднення.

Підвищення імунітету

Споживання великої кількості цукру може погіршувати роботу імунної системи, що може збільшити ризик розвитку раку. Відмова від цукру може допомогти зміцнити імунну систему, що може знизити ризик інфекційних захворювань.

Як позбавитись цукрової залежності

Цукрова залежність може бути важкою проблемою для людей, адже цукор міститься в багатьох продуктах, які ми споживаємо щодня. Однак, існують способи, які можуть допомогти позбавитись від цукрової залежності.

Якщо ви налаштовані позбавитись цукрової залежності, замість цукру можна використовувати натуральні солодкі інгредієнти, такі як фрукти, ягоди або стевія. Також важливо уникати продуктів, які містять прихований цукор, таких як солодощі, готові супи, соуси та йогурти.

Крім того рекомендується зменшити стрес та підвищити рівень фізичної активності. Стрес може призводити до збільшення споживання цукру, тому важливо займатися регулярною релаксацією, наприклад, йогою або медитацією. Фізична активність допоможе підвищити рівень ендорфінів, які можуть зменшити бажання споживати цукор.

Збільште споживання білків та здорових жирів. Ці інгредієнти допоможуть підтримувати стабільний рівень цукру в крові та знизити бажання споживати цукор.

Рекомендовані джерела білків та жирів включають рибу, м’ясо, яйця, горіхи та насіння, а також оливкову олію, авокадо та лляне насіння.

Ще про іжу та здоров’я: Чи корисно їсти грейпфрут щодня – що буде з організмом