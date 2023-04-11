Якого популярного діагнозу не існує насправді – відповідь лікаря

Лікар-невролог розповіла, якого популярного діагнозу не існує насправді. Такого діагнозу немає навіть в Міжнародній класифікації хвороб

Вегето-судинна дистонія (ВСД) – поширений діагноз, який багатьом ставили ледь не з дитинства. Він описується, як стан, при якому порушується робота “вегетативної нервової системи”, і ставиться людям, які скаржаться на втому, поганий сон, нервозність тощо. Насправді ж такого діагнозу не існує.

Про це розповіла лікарка-неврологиня Ольга Глінська в Instagram-спільноті Sviy.doc. Про це повідомляє НСН.

Чому ВСД – діагноз-фікція?

ВСД – це діагноз-привид, адже його не існує навіть в Міжнародній класифікації хвороб. Якщо ви приходите до лікаря і скаржитеся на запаморочення, погіршення пам’яті, поганий сон, послаблену концентрацію уваги, головні болі, роздратованість і нервозність, швидше всього вам встановлять діагноз – вегето-судинна дистонія.

ВСД – такого діагнозу не існує насправді

Якщо діагноз встановлено невірно, відповідно, і лікування теж буде невірним. Ноотропні, судинні препарати, які вам можуть призначити, не мають ніякої дії на такі скарги.

Адже під маскою ВСД можуть критися інші захворювання, такі як мігрень, головний біль напруги, тривожні розлади, розлади ендокринної системи, а також депресія.

Якщо вам встановили такий діагноз, знайдіть “справжнього”, доказового невролога, який спростує діагноз ВСД і встановить вірний діагноз.

До неіснуючих також можна віднести такі “діагнози”, як:

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