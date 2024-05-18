Українці, які зараз перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. Кабмін прийняв важливу постанову

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на постанову Кабміну.

Кабінет міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Проект дозволить військовозобов’язаним дотримувати правил військового обліку.

Українці за кордоном зможуть оновити дані в ТЦК – як це зробити

Як українці за кордоном можуть оновити дані

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.

Після чого необхідно внести свої дані разом з відомостями про:

прізвище,

власне ім’я та по батькові,

дату народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

серію чи номер паспорта громадянина України

Надалі внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.

Що буде після оновлення даних

За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.

Як відомо, наприкінці минулого місяця, за рішенням МЗС України, закордонні дипломатичні установи припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.

Однак МЗС України вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня.

Детальніше про це: Консульські послуги для чоловіків відновлюються з 18 травня, але є нюанс – усі подробиці