Мобілізація в Україні – військовозобов’язані можуть отримати повістки на пляжах

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки на пляжах. Про це розповіла Наталя Гуменюк

Повістки чоловіками можуть вручати на пляжах, оскільки вони є громадськими місцями, повідомила Суспільному керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Про це повідомляє НСН.

«Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також», — скзала вона

За її словами, повістка не є способом покарання.

Оповіщення проводять в тих місцях, де є військовозобов’язані громадяни.

Зауважимо, що під час воєнного стану в Україні немає жодних хвиль мобілізації. На службу призивають залежно від розвитку ситуації на фронті.

Військовозобов’язані можуть отримати повістки на пляжах

Мобілізації підлягають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 60 років.

Тож отримати повістку можуть:

придатні до служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки;

зняті, а також виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, яких визнали придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – тільки добровільно та за місцем проживання.

Чоловіки після мобілізації проходять обов’язкове навчання відповідно до їх спеціальності, яке може тривати щонайменше один місяць після отримання мобілізаційного розпорядження.

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