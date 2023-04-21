Мобілізація в Україні: скількох осіб в родині можуть призвати

Оскільки мобілізація в Україні досі триває, то громадяни продовжують отримувати повістки і можуть бути призвані на фронт.

Хто підлягає мобілізації, а кого точно не можуть призвати, визначає Закон “Про військовий обов’язок і військову службу”, передає НСН з посиланням на сайт Про Гроші.

Стати на захист територіальної цілісності України та її національної безпеки можуть як чоловіки, так і жінки. Тобто в одній родині теоретично мобілізації підлягають всі члени віком від 18 до 60 років. Українське законодавство не містить уточнень щодо заборони призову конкретної кількості людей з сім’ї.

Як зауважив юрист Ростислав Кравець, призвати на військову службу можуть всіх – чоловіка, дружину та повнолітніх дітей. На практиці поки подібних прецедентів не траплялося, втім на рівні закону це не проблема.

Проте тут є виняток. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, призову не підлягають.

Ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось з пари перебуває на службі, то чоловік або дружина, які займаються доглядом за дитиною, не можуть залишити її без батьківської опіки. Отже, їм повістка не прийде.

Яких осіб з родини не можуть мобілізувати на службу

Не підлягають призову на військову службу під час воєнного стану:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі – які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі – які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду – якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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