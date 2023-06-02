Мобілізація в Україні – що загрожує призовникам у разі неявки на проходження ВЛК

Проходження ВЛК – обов’язковий етап мобілізації. Яке покарання передбачене у разі неявки на проходження військово-лікарської комісії

У разі неявки на комісію Військовозобов’язаний понесе за собою два види відповідальності – адміністративну або кримінальну

Про це розповів адвокат Богдан Пересада, повідомляє НСН

Отже, за порушення статті 210-1 передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Максимальний розмір штрафу становить 3400-5100 гривень.

Також військовозобов’язаним може загрожувати кримінальна відповідальність, передбачена Статтею 336 ККУ. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Що загрожує призовникам у разі неявки на проходження ВЛК

Особам, які не проходили медичну комісію, швидше за все, загрожуватиме адміністративна відповідальність за неявку за повісткою, зазначив адвокат. Але не завжди спроби притягнення до відповідальності закінчуються покаранням призовників. Кожен громадянин України має право звернутися до адвоката та отримати правову підтримку.

Як відомо, після отримання повістки та прибуття у військкомат, усіх громадян відправляють на проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити їхню придатність до служби. Українці, які мають проблеми зі здоров’ям, можуть розраховувати на відстрочку або звільнення від мобілізації.

За новими правилами, військово-лікарську комісію (ВЛК) призовники можуть проходити не лише при Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах, тобто при лікарні та поліклініці за місцем проживання. Записатися на комісію можна через електронну чергу на конкретну годину, що зменшить натовп людей під кабінетами лікарів.

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