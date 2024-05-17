Фото співачка опублікувала 16 травня. Повідомляє сайт «новини України – НСН»

«Як ми збиралися в садочок на День вишиванки… », підписала фото Могилевська

У цей день Наталя Могилевська обрала для доньки святковий образ. На світлині дівчинка у сукні-вишиванці. Її волосся у зібране у два хвостики. На фото мала міцно обіймає маму. Обличчя дівчинки не видно. Його не хоче показувати Могилевська. Тому 4-річна Софійка повернута спиною до камери до камери. А сама Могилевська у халаті.

Наталя Могилевська показала зворушливу світлину з маленькою донечкою

Шанувальники співачки пишуть під цим дописом:

“Наймиліша, найдобріша і найблагородніша матуся”

“Як приємно на вас дивитися, материнство вам до лиця, Наталія!”

“Наталя, як же вам личить материнство. Ви зовсім інша, не така, як раніше. Преклоняюся перед вами”

“Ви справжня, красива, мудра, україночка”

“Велика душа і безмежна любов!”

Ще новини України:25 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини