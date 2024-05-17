Співачка Наталя Могилевська показала зворушливу світлину з чотирирічною донечкою.
Фото співачка опублікувала 16 травня. Повідомляє сайт «новини України – НСН»
«Як ми збиралися в садочок на День вишиванки… », підписала фото Могилевська
У цей день Наталя Могилевська обрала для доньки святковий образ. На світлині дівчинка у сукні-вишиванці. Її волосся у зібране у два хвостики. На фото мала міцно обіймає маму. Обличчя дівчинки не видно. Його не хоче показувати Могилевська. Тому 4-річна Софійка повернута спиною до камери до камери. А сама Могилевська у халаті.
Наталя Могилевська показала зворушливу світлину з маленькою донечкою
Шанувальники співачки пишуть під цим дописом:
- “Наймиліша, найдобріша і найблагородніша матуся”
- “Як приємно на вас дивитися, материнство вам до лиця, Наталія!”
- “Наталя, як же вам личить материнство. Ви зовсім інша, не така, як раніше. Преклоняюся перед вами”
- “Ви справжня, красива, мудра, україночка”
- “Велика душа і безмежна любов!”
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