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Klavdia Petrivna вперше дала інтерв’ю (відео)

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Klavdia Petrivna вперше дала інтерв'ю (відео)

Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше дала інтерв’ю на радіо «Люкс ФМ». Свою особистість вона не розкрила.

Про це пише сайт «Уніан»,  передає сайт «новини України – НСН».

На питання ведучих Klavdia Petrivna відповідала лаконічно та зухвало. У неї поцікавилися, чи це вона виступала на концертах Артема Пивоварова в «Палаці Україна». Є версія, що це могли бути різні артистки.

«Давайте ми не будемо», сказала Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna вперше дала інтерв'ю (відео)

Також у неї спитали хто першим запропонував записати дует на пісню «Барабан» – вона чи Пивоваров.

«Знаєте, що я вам скажу? Як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю: «Не заздріть, колеги, розвивайтеся, шукайте одне одного»

Klavdia Petrivna вперше дала інтерв’ю: відео

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