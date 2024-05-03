Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше дала інтерв’ю на радіо «Люкс ФМ». Свою особистість вона не розкрила.

Про це пише сайт «Уніан», передає сайт «новини України – НСН».

На питання ведучих Klavdia Petrivna відповідала лаконічно та зухвало. У неї поцікавилися, чи це вона виступала на концертах Артема Пивоварова в «Палаці Україна». Є версія, що це могли бути різні артистки.

«Давайте ми не будемо», сказала Klavdia Petrivna

Також у неї спитали хто першим запропонував записати дует на пісню «Барабан» – вона чи Пивоваров.

«Знаєте, що я вам скажу? Як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю: «Не заздріть, колеги, розвивайтеся, шукайте одне одного»

Klavdia Petrivna вперше дала інтерв’ю: відео

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