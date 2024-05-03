«Україна не зможе перемогти на полі бою» – про що насправді сказав Скібіцький в інтерв’ю The Economist

«Україна не зможе перемогти на полі бою» – цю фразу заступника голови військової розвідки України, вихоплену з контексту, активно використовують російські пропагандисти у своїх ІПСО.

В Центрі протидії дезінформації пояснили, про що насправді сказав Скібіцький в інтерв’ю The Economist, передають Новини України – НСН.

Ворожа пропаганда активно поширює перекручені цитати та маніпуляції навколо інтерв’ю Вадима Скібіцького, намагаючись у такий спосіб підкріпити свої пропагандистські наративи. Але він не говорив про наступ навколо Харкова і Сум, як подають це росіяни. Також він зазначив, що угруповання росіян є недостатнім для захоплення Харкова, – йдеться в повідомленні ЦПД у п’ятницю 3 травня

«Україна не зможе перемогти на полі бою» – про що насправді сказав Скібіцький

Центр наводить ключові тези з інтерв’ю Скібіцького:

Україна не зможе виграти війну на полі бою сама, без допомоги союзників ;

; такі війни можуть закінчитися лише угодами;

Україна та рф воюють за кращу позицію перед потенційними переговорами;

змістовні переговори можуть початися не раніше ніж у другій половині 2025 року;

зараз ситуація для України дуже непроста, головна проблема – недостатньо зброї;

наступ рф очікується в травні-червні й основний удар, найімовірніше, буде на Донбасі;

на кордоні Харківської та Сумської областей ворог сконцентрував 35 тис. вояків, чого недостатньо для захоплення великого міста;

Україна продовжує боротися, але результат залежить не тільки від нас.

Важливо! Це інтерв’ю записане передусім для західної аудиторії. Його головна мета – переконати європейців у необхідності продовження військової допомоги Україні, – підкреслює Центр протидії дезінформації

Що ще сказав Скібіцький

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Economist також розповів про російський “тришаровий” план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.

За словами Скібіцького, травень буде ключовим місяцем, коли росія застосує “тришаровий” план дестабілізації країни.

Головний фактор – військовий. Попри те, що американський Конгрес із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, пройдуть тижні, перш ніж вона дійде до лінії фронту. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб.

Другий фактор – це російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім фактором, за словами Скібіцького, є невпинна кампанія росії з міжнародної ізоляції України:

Вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб, – сказав заступник голови військової розвідки України

Що кажуть в ISW

Зазначимо, що в американському інституті вивчення війни. теж прокоментували заяви Скібіцького

Фахівці ISW проаналізували інтерв’ю представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького для The Economist у якому він повідомив, що травень 2024 року залишатиметься важким для ЗСУ через нестачу боєприпасів та очікування надходження допомоги від США на фронт.

Представник ГУР додав, що за цей час окупаційні війська, найімовірніше, намагатимуться повністю окупувати Донеччину та Луганщину. Він наголосив., що війська РФ прагнуть здобути певну перемогу на фронті до 9 травня або ж середини місяця, коли президент РФ Володимир Путін вирушить до Китаю.

Скібіцький повідомив, що зараз ЗСУ зосереджені на населеному пункті Часів Яр. За його словами, місто не захоплять “сьогодні-завтра”, однак його окупація “ймовірно, лише питання часу”.

Цю думку поділяють в ISW. Аналітики вважають, що саме тут ворожі війська мають найбільше можливостей досягти здобутків. Водночас окупація великих міст, додали аналітики, малоймовірна.

Скібіцький також заявив, що російські сили досягли лише тактичних успіхів поблизу Авдіївки після нещодавнього тактичного проникнення на північний захід від міста,

Російські сили залишаються далекими від будь-якої оперативно-значущої мети в цьому районі та навряд чи становлять таку загрозу тут у найближчій перспективі, – зауважили в ISW

Ще новини України: Ситуація загострилась: Сирський розповів, що насправді відбувається на фронті