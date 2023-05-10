Як карають за неявку до ТЦК по повістці та з яких причин можна не приходити до військкомату

Яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК після отримання повістки з різних причин і в якому разі можна не з’явитися до військкомату.

При отриманні повістки особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У разі, якщо особа належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізація, потрібно надати центру документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Зазначимо, що існує три причини, які звільняють громадян від відповідальності в разі неявки до військкомату.

Як передає НСН про це йдеться на Урядовому порталі.

Випадки, коли за неявку не передбачена відповідальність, визначена постановою Кабінету міністрів “Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори”. У вересні 2022 року цей перелік значно скоротили.

За яких поважних причин військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК

Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися.

Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов’язаним, також не повинно бути близьких родичів, які здатні взяти на себе догляд).

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов’язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати відповідні довідки, офіційні документи.

Яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК

Згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, за нез’явлення за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3400−5100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК.

Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України якщо призовника було проінформовано про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за умови наявністю доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5100−8500 грн або виправних робіт на строк до одного року.

Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України у випадку подальшого ухилення військовозобов’язаним від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження військової служби (зокрема після проходження медкомісії) — особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали про випадки, коли військовозобов’язаних штрафують за неявку до ТЦК навіть коли вони не отримували повістки.

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