Що буде, коли проігнорувати наказ прибути у 10-денний термін до ТЦК. Адвокат проаналізував накази від Територіальних центрів комплектування, передає НСН.
Прибути у 10-денний термін до ТЦК. Адвокат пояснив, що буде у разі неявки
У різних областях нашої країни ТЦК (військкомати) публікують накази про мобілізацію, згідно з якими військовозобов’язані мають у 10-денний термін відвідати військкомати.
Цю ініціативу прокоментував правозахисник Ростислав Кравець.
“Ймовірно, ті люди, які відповідають за мобілізацію, так би мовити, “запороли” її і зараз намагаються показати, що вони щось роблять”, припустив адвокат.
Він нагадав, накази про необхідність прибути до ТЦК у 10-денний термін усім військовозобов’язаним було видано Івано-Франківським та Оболонським районним ТЦК Києва.
“Накази мають відмінності. Якщо порівняти Івано-Франківськ та Оболонь, то у другому випадку кудись поділися громадські активісти та волонтери, яких просять допомагати мобілізації, що досить дивно”, зазначає правозахисник.
Адвокат запевняє, що ніхто не понесе відповідальності за неприбуття до ТЦК у вказаний термін після наказу. На його думу, у цьому випадку йдеться більше про “психологічну історію”.
“Тому що, як передбачено у законі, ви повинні особисто отримати цю повістку. Або якщо на роботі вас ознайомили з повісткою”, каже Кравець.
“Всі ці накази місцевих ТЦК свідчать про одне – що саме ці ТЦК належним чином не виконує свої обов’язки. Це виправдовування, що ТЦК не може самостійно облікувати громадян і виконати мобілізаційний план”, підсумував він.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську усім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК.
Цей наказ наробив чималого галасу у суспільстві. Тому згодом в Івано-Франківську пояснили причини наказу. Згідно з повідомленням Івано-Франківського ТЦК і СП, такий “наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України”.
Звертаємо увагу, що у разі неявки до ТЦК, коли військовозобов’язаний отримав повістку, передбачено покарання.
При отриманні повістки особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до військкоматів чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У разі, якщо особа належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізація, потрібно надати центру документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.
Яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК по повісці:
- Згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, за нез’явлення за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3400−5100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК.
- Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України якщо призовника було проінформовано про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за умови наявністю доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5100−8500 грн або виправних робіт на строк до одного року.
- Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України у випадку подальшого ухилення військовозобов’язаним від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження військової служби (зокрема після проходження медкомісії) — особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
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