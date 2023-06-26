Що буде, коли проігнорувати наказ прибути у 10-денний термін до ТЦК. Адвокат проаналізував накази від Територіальних центрів комплектування, передає НСН.

Прибути у 10-денний термін до ТЦК. Адвокат пояснив, що буде у разі неявки

У різних областях нашої країни ТЦК (військкомати) публікують накази про мобілізацію, згідно з якими військовозобов’язані мають у 10-денний термін відвідати військкомати.

Цю ініціативу прокоментував правозахисник Ростислав Кравець.

“Ймовірно, ті люди, які відповідають за мобілізацію, так би мовити, “запороли” її і зараз намагаються показати, що вони щось роблять”, припустив адвокат.

Він нагадав, накази про необхідність прибути до ТЦК у 10-денний термін усім військовозобов’язаним було видано Івано-Франківським та Оболонським районним ТЦК Києва.

“Накази мають відмінності. Якщо порівняти Івано-Франківськ та Оболонь, то у другому випадку кудись поділися громадські активісти та волонтери, яких просять допомагати мобілізації, що досить дивно”, зазначає правозахисник.

Адвокат запевняє, що ніхто не понесе відповідальності за неприбуття до ТЦК у вказаний термін після наказу. На його думу, у цьому випадку йдеться більше про “психологічну історію”.

“Тому що, як передбачено у законі, ви повинні особисто отримати цю повістку. Або якщо на роботі вас ознайомили з повісткою”, каже Кравець. “Всі ці накази місцевих ТЦК свідчать про одне – що саме ці ТЦК належним чином не виконує свої обов’язки. Це виправдовування, що ТЦК не може самостійно облікувати громадян і виконати мобілізаційний план”, підсумував він.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську усім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК.

Цей наказ наробив чималого галасу у суспільстві. Тому згодом в Івано-Франківську пояснили причини наказу. Згідно з повідомленням Івано-Франківського ТЦК і СП, такий “наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України”.

Звертаємо увагу, що у разі неявки до ТЦК, коли військовозобов’язаний отримав повістку, передбачено покарання.

При отриманні повістки особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до військкоматів чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У разі, якщо особа належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізація, потрібно надати центру документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК по повісці:

Згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, за нез’явлення за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3400−5100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК.

Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України якщо призовника було проінформовано про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за умови наявністю доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5100−8500 грн або виправних робіт на строк до одного року.

Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України у випадку подальшого ухилення військовозобов’язаним від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження військової служби (зокрема після проходження медкомісії) — особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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