Стало відомо, чому ТЦК вимагають з’явитися протягом 10 днів всіх військовозобов’язаних чоловіків. Раніше кілька територіальних центрів комплектування опублікували відповідні накази.

Так, нещодавно деякі ТЦК видали накази щодо необхідності всім військовозобов’язаним чоловікам прибути до військкомату в 10-денний термін, передає НСН.

Як з’ясувалося, ці накази не є новими – їх видають щоразу, коли в Україні продовжують дію воєнного стану та мобілізації.

Ситуацію роз’яснили представники ТЦК Івано-Франківська у Facebook.

Там нагадали, що президент Володимир Зеленський підписав указ “Про загальну мобілізацію” ще 24 лютого 2022 року – у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

З того дня в Україні триває загальна мобілізація, і вона не припинялася.

“Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану указом президента України. Основна мета наказу – повторне оповіщення військовозобов’язаних для їхньої подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їхніх військово-облікових даних”, йдеться у повідомленні.

Там також уточнили, що під час візиту до ТЦК та СП військовозобов’язаному при собі необхідно мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку.

“За ухилення чи порушення правил мобілізації чинне законодавство визначає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність”, додали в центрі.

Раніше ЗМІ опублікували наказ начальника Івано-Франківського міського ТЦК Романа Плитуса, в якому зокрема йдеться й про те, що всі військовозобов’язані мають прибути в міський ТЦК у 10-денний термін.

Такий самий наказ опублікували й в Оболонському районному РТЦК та СП у Києві.

За словами адвоката Ростислава Кравця, ці накази дещо відрізняються залежно від регіону.

“Ймовірно, ті особи, які відповідають за мобілізацію, так би мовити “запороли” її й зараз намагаються показати, що вони щось роблять”, вважає він.

Також адвокат звернув увагу на те, що за 1,5 року військовий облік так і не було налагоджено. Фактично, продовжив він, подібні накази ТЦК вводять людей у ступор, вони не розуміють, що ж далі робити.

Правник наголосив, що ніхто не нестиме відповідальності за неприбуття до ТЦК після цього наказу.

“Це все більше психологічна історія. Як передбачено у законі, ви повинні обов’язково самі отримати цю повістку”, заявив він.

Адвокат ще раз нагадав, що ви маєте прибути до ТЦК виключно після отримання власноруч повістки або направлення вас з роботи.

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