Без погодження з ТЦК не покладуть у лікарню – в одній із областей прийняли скандальне рішення

Без погодження з ТЦК військовозобов’язаним чоловікам відмовлятимуть у планових госпіталізаціях.

До таких безпрецедентних кроків вдались на Івано-Франківщині, передає НСН з посиланням на ТСН.

Без погодження з ТЦК не покладуть у лікарню

Як інформує видання, про це повідомив голова Коломийської РВА Любомир Глушков.

Рішення про припинення планової госпіталізації чоловіків віком від 18 до 59 років ухвалила Рада оборони Івано-Франківської області. Керівник Коломийської РВА також наголосив, що всі чоловіки повинні негайно прибути до військкоматів, щоб стати на військовий облік.

“Враховуючи ситуацію правового режиму воєнного стану, невідкладно підготувати і донести до закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов’язаних пацієнтів без погодження з ТЦК”, сказав Глушков.

Відтак заклади охорони здоров’я повинні інформувати військкомати про госпіталізацію чоловіків віком 18-59 років у разі надання їм невідкладної допомоги. Також поліція на блокпостах перевірятиме документи в осіб, а якщо їх не буде, то правоохоронці мають право таких людей затримати, щоб встановити особу.

Нагадаємо, в Івано-Франківську всім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК. Згодом там пояснили, що основна мета цього наказу – це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін, тобто протягом 10 днів, для уточнення їхніх військово-облікових даних.

“Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану указом Президента України. Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних”, йдеться у повідомленні центру.

Зазначимо, до кінця серпня 2023 року в Україні подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Уповноважені особи можуть вручати повістки в громадських місцях та адресно всім військовозобов’язаним чоловікам для уточнення даних та для мобілізації.

Раніше ми писали про те, що ФОП та гіг-контракторів хочуть звільнити від мобілізації.

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