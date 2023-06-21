У Міністерстві економіки обговорюють можливості, як ФОП та гіг-фахівців звільнити від мобілізації, тобто зробити доступними їх для бронювання.

ФОП та гіг-контракторів хочуть звільнити від мобілізації

Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив Сергій Сметанко, директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки, передає НСН.

«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи. У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», цитує dou.ua слова Сергія Сметанка.

Він додав, що минулоріч багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Зараз процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.

Що таке бронювання працівника від мобілізації

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (ст. 25): «Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві»

Тобто працівники певних органів, підприємств, організацій, установ можуть продовжувати виконувати свої посадові обов’язки у разі включення їх до списків, які відстрочують призов на військову службу під час мобілізації. Наказ діє протягом 6 місяців.

Які підприємства можуть бронювати працівників

Під час дії воєнного стану забронювати працівників, крім державних органів та органів місцевого самоврядування, можуть також:

підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Наразі фізична особа-підприємець не може бронювати власних працівників, оскільки ані Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані Постанова № 194 не визначають фізичних осіб-підприємців у переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних.

Кого можуть забронювати

Якщо підприємство, установа, організація має право бронювати працівників, то, фактично, може забронювати будь-якого свого працівника за таких умов:

Найманий працівник працює на підставі трудового договору або ж трудового контракту;

Найманий працівник є військовозобов’язаним та, відповідно, перебуває на військовому обліку.

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